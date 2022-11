Stade Lavallois : les vœux de l'entraîneur Olivier Frapolli pour l'arbitrage français

Ce jeudi 10 novembre 2022, la Fédération Française de Football a réuni son comité exécutif. À l'ordre du jour : l'avenir de la direction technique de l'arbitrage (DTA), et celui de son patron, Pascal Garibian. Un homme aujourd'hui très décrié, jugé rigide et conservateur par de nombreux présidents de clubs professionnels, alors que les polémiques sur le terrain s'accumulent malgré la mise en place de l'assistance vidéo. Ce jeudi soir, la FFF annonce l'éviction de Pascal Garibian.

Le journal L'Équipe avance plusieurs noms pour lui succéder : Stéphane Lannoy, ancien arbitre international, Anthony Gaultier ou Alain Sars. Mais au-delà des noms, l'entraîneur du Stade Lavallois Olivier Frapolli, interrogé en conférence de presse le 3 novembre dernier, a formulé plusieurs voeux pour l'arbitrage français.

"Recoller les morceaux"

Le coach plaide d'abord pour l'intégration d'un entraîneur ou d'un ancien joueur dans l'organisation de la DTA. "Cela permettrait de rapprocher les deux parties qui semblent aujourd'hui s'éloigner un peu. Et c'est dommageable. Si on arrive à renforcer ce travail d'échanges avec des techniciens qui vont vers l'arbitrage et des arbitres qui vont vers les techniciens, on arrivera à recoller les morceaux" estime Olivier Frapolli.

Ce dernier s'engage aussi en faveur des micros sur les arbitres pendant les matchs. "On se rendrait compte aussi de l'excès de certains joueurs sur des protestations. On verrait aussi que certains arbitres manquent de pédagogie, ou font preuve d'autoritarisme dans leurs décisions". Par ailleurs, Olivier Frapolli rêverait d'un arbitre salarié au club pour expliquer au quotidien les situations de jeu, ou revenir sur des règles du football, comme il en existe un depuis cette saison au Racing Club de Strasbourg (Franck Schneider), "mais on a pas les moyens évidemment" reconnaît l'entraîneur du Stade Lavallois.