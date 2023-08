Stade Lavallois - Ligue 2 : "Recruter au milieu peut devenir urgent" estime Olivier Frapolli l'entraîneur

Laval fera-t-il la passe de deux à Troyes ? Après sa victoire contre Angers lors de la 1ʳᵉ journée de Ligue 2, le Stade Lavallois se déplace dans l'Aube samedi à 19h. Seul ombre au tableau : les blessures dans l'effectif.

Jordan Adéoti, Antonin Bobichon, Ryan Ferhaoui, Fumu Tamuzo ... la liste des milieux de terrain blessés est longue. Trop longue même. Le Stade Lavallois devrait donc être actif jusqu'au 31 août sur le marché des transferts.

Laval regarde aussi à l'étranger

Recruter n'est pas une obligation pour les décideurs au club, mais pour le coach Olivier Frapolli, cela presse quand même un peu. "Ce n'est pas urgent, mais ça peut l'être. En tout cas, on regarde déjà depuis un petit moment. Cela pose question parce qu'on n'a plus que trois milieux de terrain, ce qui limite aussi les possibilités dans le coaching d'un match. Ça paraît difficile de tenir la saison comme ça" explique le technicien.

Le site internet d'actualité Ma Ligue 2 a listé les milieux de terrain actuellement sans club actuellement. On y retrouve des noms bien connus : Nicolas Benezet, ex-Guingampais, Jessy Pi ancien de Caen, et Lucas Deaux, ancien du FC Nantes par exemple.

Le Stade Lavallois s'intéresse-t-il à ce genre de joueurs libres ? "Un peu moins quand même" répond Olivier Frapolli. "Déjà, il y en a très peu. On a plus envie d'aller sur des joueurs qui peuvent être opérationnels très rapidement, et qui sont déjà en club. On regarde en France et à l'étranger. On a une liste qu'on étudie, qu'on travaille quotidiennement parce qu'on ne veut pas se tromper" termine le coach mayennais.

Gonçalves est ok

Le déplacement du Stade Lavallois à Troyes est à vivre en intégralité dès 18h45 avec Franck Gauteur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen. Un match pour lequel Anthony Gonçalves sera apte, malgré une douleur à l'épaule survenue après un choc contre Angers. Le joueur a été dispensés d'entraînement en début de semaine.