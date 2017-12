Laval, France

Au lendemain de l'annonce du départ de Jean-Marc Nobilo, les joueurs du Stade lavallois se sont entraînés presque comme si de rien n'était. Sauf que l'entraîneur originaire de Cahors n'était pas présent et que c'est Manu Pirès qui est entré le premier sur la plaine d'entraînement où il a installé un tableau blanc. Maxime Hautbois, le gardien de but et Guillaume Ravé, le préparateur physique sont sortis du vestaire. Suivis peu de temps après par l'ensemble du groupe professionnel.

Manu Pirès préparant la séance du jour. © Radio France - G.M

Manu Pirès, qui a fêté hier (17 décembre) ses 47 ans, a donc les pris temporairement les commandes de l'équipe lavalloise. Une situation que le natif de Saint-Quentin a déjà connu il y a tout juste un an. Au Red Star, le 13 décembre 2016, l'adjoint Manu Pirès a assuré l'intérim suite à la mise à pied de l'entraîneur principal, Rui Almeida.

Une séance d'une heure, échauffement compris. Alors que le défenseur Bira Dembelé faisait des tours de terrain, les autres joueurs se sont entraînés tout à fait normalement. Du côté des bureaux, c'est silence radio. Plusieurs réunions se sont tenues ce lundi matin, mais c'est quelque chose de classique en début de semaine. Les supporteurs du Stade lavallois vont devoir patienter quelques jours avant de connaître le nom du successeur de Jean-Marc Nobilo., le cinquième entraîneur du club en l'espace d'une saison et demie.