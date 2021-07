National : en match de préparation contre Cholet, le Stade lavallois perd mais monte en puissance

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous pour ce deuxième match de préparation, le premier en terre mayennaise. Sur le terrain du club de l'Ancienne de Château-Gontier, le Stade lavallois affrontait l'équipe de Cholet qui évolue dans le même championnat de National. Les deux équipes se retrouveront d'ailleurs dès le mois de septembre en championnat à Le Basser.

En début de rencontre, l'entraîneur Olivier Frapolli a aligné une équipe proche de celle qui avait débute la semaine dernière contre Ajaccio (seulement 3 changements avec la présence de Goncalves, Perrot et Durbant) et toujours sur la base de schéma avec trois défenseurs et deux pistons sur les côtés. Une première période sérieuse, rythmée, engagée. L'attaquant Geoffray Durbant répondait au Choletais Jarju pour égaliser à la demi-heure de jeu.

Contrairement à la semaine dernière à Fougères, certains joueurs sont resté sur la pelouse plus de 45 minutes et le coach a procédé à cinq changements au cours de la seconde période. Car un match de début de préparation sert aussi et encore de revue d'effectif. L'objectif étant que chaque joueur apte puisse avoir un minimum de temps de jeu. Alors forcément, le niveau s'en est ressenti. Et comme à Fougères, les Lavallois ont encaissé un but en fin de match. Ce n'est pas ça le plus important. Une ossature ressort après ces deux premiers matches amicaux. Les joueurs recrutés pour leur expérience répondent présents pour l'instant et on sent que l'équipe monte en puissance. C'est ça le plus important.

Le troisième rendez-vous de la préparation estivale est fixé au mercredi 21 juillet. Un déplacement à Châteaubriant pour affronter les Voltigeurs, une équipe de National 2.

Feuille de match

Laval - SO Cholet : 1-2 (mi-temps 1-1). 600 spectateurs environ.

Laval 1ère mi-temps : Sauvage - Baldé, Carlier, Goncalves - Perrot, Roye, Adeoti, Ferhaoui, Duterte - Da Silva, Durbant

Laval 2e mi-temps : Châtelain - Baldé, Cros, Goncalves (Carlier, 71') - Etcheverria, Goteni, Roye (Fontihna, 63'), Adeoti (Baroug, 63'), Duterte (Terrien, 63'), - Brun, Durbant (Padilla, 71')

Buts pour Laval : Durbant (33') ; pour Cholet : Jarju (29'), Mendy (88')

Plusieurs joueurs lavallois étaient absents pour cette confrontation : Hautbois (cheville), Maggiotti (adducteurs), Aït Moujane (genou). Le jeune attaquant Luderic Etonde, lui, a subi une opération du ménisque. Il sera indisponible plusieurs semaines. Enfin, Kader N'Chobi et Edson Seidou sont en phase de reprise.