Stade Lavallois : Mounir Obbadi signe à Poissy (National 2)

Laval, France

Il fait partie des joueurs que la direction du Stade Lavallois n'a pas conservés à l'issue de cette saison de National. Mounir Obbadi vient de trouver un nouveau club : l'Amicale sportive de Poissy qui évolue en National 2. À 36 ans, le milieu de terrain a signé un contrat de deux ans ce lundi matin, dans ce club de région parisienne dont l'équipe première est entraîné par Laurent Fournier. Poissy est également la ville qui accueillera le futur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain.

Arrivé au Stade Lavallois en juin 2018, l'ancien lillois et monégasque a été remercié par le club il y a quelques semaines, au terme d'une saison où Laval a terminé quatrième de National et a manqué l'objectif de montée.

Expérimenté, technique, Mounir Obbadi a connu une saison en dent de scie marquée par une suspension de quatre matchs en août après un tacle à Drancy et plusieurs pépins physiques. Au Stade Lavallois, Mounir Obbadi a joué 20 matchs et inscrit un but (10e journée, 2-0 contre Chambly au stade Francis Le Basser).

Le but de Mounir Obbadi inscrit avec le maillot du Stade Lavallois