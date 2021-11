Stade Lavallois : nez cassé, le capitaine Jimmy Roye devrait manquer les prochains matches du Stade

Il est sorti du terrain souffrant mais surtout très déçu. Le milieu récupérateur Jimmy Roye a eu le nez cassé vendredi lors du match contre Saint-Brieuc. Le capitaine n'a pas subi d'opération après avoir vu les médecins aux urgences. Il doit être vu par un spécialiste ORL en début de semaine prochaine et devrait manquer au moins les deux prochains matches du Stade Lavallois. "Jimmy va bien, le nez a désenflé. Il a pu s'entraîner avec nous cet après-midi" a expliqué Julien Maggiotti sur France Bleu Mayenne, invité de 100 % Stade Lavallois. "Mais il n'a fait que des courses, pas de contact. J'espère que ça ira mieux le plus vite possible car on a besoin de lui".

Concernant Kevin Perrot, touchée à une côte, le défenseur devrait manquer au moins le match de Coupe de France ce samedi 13 novembre. Une dizaine de jours de repos enfin pour le défenseur Edson Seidou, qui souffre d'une lésion musculaire.