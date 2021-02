Stade lavallois : Olivier Frapolli malade, c'est l'entraîneur des gardiens Gilles Bourges qui assure l'intérim

Pour la première fois cette saison, ce n'est pas Olivier Frapolli qui s'est présenté devant la presse au siège du Stade lavallois aux Gandonnières. Et pour cause, l'entraîneur principal du Stade lavallois est souffrant. Le club parle pour l'instant d'état grippal, avant d'avoir les résultats du test Covid. En cette veille de match (réception de Cholet), c'est ainsi l'entraîneur des gardiens de but, Gilles Bourges, arrivé à la dernière intersaison qui s'est prêté au jeu de la conférence de presse d'avant-match.

Le Briochin de 57 ans est l'un des deux adjoints de Frapolli avec Sébastien Desmazeau et il possède une solide expérience dans le milieu du football, lui qui a notamment été l'adjoint de Philippe Hinschberger à Metz et entraîneur des gardiens à Paris-Saint-Germain.

16 joueurs de champ disponible

Deux semaines après le déplacement à Lyon, le Stade lavallois retrouve le championnat National ce mardi avec la réception de Cholet pour le compte de la 21e journée. Pour ce derby des Pays de la Loire, le staff n'a pas l'embarras du choix. Deux joueurs sont suspendus, Edson Seidou et Alliou Dembélé. Et Prince Mendy est toujours malade. Touché par le variant britannique du coronavirus, le défenseur central a perdu quatre kilos selon le club. En revanche, Yohan Brun et Ludéric Etonde sont de retour. Au final, seulement 16 joueurs de champ sont aptes pour 14 places.

Laval, 11e (avec un match de retard à Annecy), possède trois points de retard sur Cholet, 5e.

Le match est à 18 heures ce mardi 23 février au stade Francis le Basser, à huis clos. Une rencontre à vivre en intégralité avec Lavande Grimbert, Gildas Menguy et notre consultant France Bleu, Ulrich Le Pen.