Stade Lavallois : onze joueurs font leurs valises, dont les deux gardiens

Les entretiens individuels entre les joueurs du Stade Lavallois et leur entraîneur s'enchaînent depuis plusieurs jours. 11 joueurs vont donc quitter le club mayennais dont les gardiens Florian Escales et Valentin Belon. Le point sur l'effectif.

C'est un chantier entamé depuis plusieurs semaines au Stade Lavallois : la construction de l'effectif de son équipe première pour la saison 2020-2021, alors que le club s'apprête à vivre une quatrième saison de plus en National 1. Ces derniers jours, l'entraîneur Olivier Frapolli a procédé aux entretiens individuels d'une fin de saison tronquée par l'épidémie du coronavirus.

11 départs actés

Hakim El Mokeddem (retour de prêt Stade Rennais)

Tom Lebeau (retour de prêt Chamois Niortais)

Wilson Isidor (retour de prêt AS Monaco)

Valentin Belon (retour de prêt RC Lens)

Xavier Tomas

Robert Maah

Selim Bouadla

Moussa Niakate

Florian Escales

Lhadji Badiane

Grégory Gendrey

Le Stade Lavallois perd donc ses deux gardiens de but pour la saison prochaine et pour diverses raisons. En recrutant déjà Thomas Robinet et Dorian Caddy dans le secteur offensif, il n'est pas étonnant de voir Grégory Gendrey, Lhadji Badiane et Robert Maah quitter le club mayennais. Ce dernier aura d'ailleurs connu une saison en deçà des espérances, et bien en dessous du niveau qu'il affichait en 2018-2019 lorsqu'il avait terminé deuxième meilleur buteur du National (15 buts). Il n'aura marqué que trois buts cette saison.

Des prolongations de contrat proposées

Le Stade Lavallois a proposé des prolongations de contrat à quatre joueurs : Adon Gomis (défenseur central), qu'Olivier Frapolli apprécie particulièrement, Rosario Latouchent (latéral), Baba Cissé le milieu de terrain polyvalent et Sandy Nzuzi (latéral). Pour l'instant seul ce dernier a accepté l'offre du club. Enfin trois jeunes intègrent le groupe N1 : Yazid Aït Moujane, Wessou Cissé et Ludéric Etonde.

Les joueurs encore sous contrat

Bira Dembele

Antony Robic

Antoine Cottereau

Youssouf Ndiaye

Alliou Dembele

Maxence Carlier

Ludovic Soares

Jason Tre

Yohan Brun

Thomas Robinet

Dorian Caddy

