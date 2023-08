Stade Lavallois : plusieurs supporters interdits de stade par la direction du club à cause d'une banderole

Depuis son arrivée à la présidence du Stade Lavallois au printemps 2021, Laurent Lairy prône le fair-play et la bienveillance. Il ne veut pas entendre ou voir de messages d'insultes à l'endroit des supporters adverses au sein des tribunes. Selon nos informations, plusieurs supporters lavallois vont être interdits de stade Le Basser par le club Tango. Cela s'appelle une ICS, une interdiction commerciale de stade. Environ une dizaine de personnes seraient concernées pour une durée de six mois.

Une banderole ne plaît pas au président

A l'origine de cette sanction, il y a les deux ou trois fumigènes craqués lors du match contre Angers SCO le samedi 5 août 2023. Il y a aussi et surtout cette banderole déployée au cours de la rencontre. On pouvait y lire : "Kop de la butte, on a pas attendu Clermont pour savoir que vous aviez des têtes de cul". C'était un référence à ce qui s'était passé lors du match d'Angers à Clermont la saison passée. Dans le parcage visiteurs, des ultras du SCO avaient montré leur postérieur au moment d'un tir de penalty clermontois.

Grève du Laval Crew

Pour les ultras du Laval Crew, ce qui est en train de se passer est "un coup de force du président". En conséquence, les membres du groupe de supporters créé en 2017 ont décidé qu'ils n'animeront pas la tribune Crédit Mutuel ce samedi 19 août pour la réception de Rodez. Il n'est pas impossible que les Socios leur emboîtent le pas car certains membres seraient aussi visés par des ICS.

En novembre dernier, le club avait déjà interdit l'accès au stade à cinq supporters mayennais. Précisons qu'une interdiction commerciale de stade n'empêche pas aux personnes concernées d'assister aux matches de leur équipe à l'extérieur.