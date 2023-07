Stade Lavallois : poussé vers la sortie, le gardien Alexis Sauvage va rebondir à Amiens

Après trois saisons pleines au Stade Lavallois, c'est la fin de l'aventure en Mayenne pour Alexis Sauvage. Le gardien de but ne rentre plus vraiment dans les plans de l'équipe mayennaise avec le recrutement de l'expérimenté Mamadou Samassa . Maxime Hautbois et Théo Châtelain sont les deux autres gardiens pour la saison prochaine.

ⓘ Publicité

Alexis Sauvage avait donc un bon de sortie. Il n'a pas joué lors du premier match de préparation contre Avranches le 7 juillet dernier au domaine du Bois-Guy. Le gardien n'était pas présent à l'entraînement ce jeudi matin aux Gandonnières.

Selon nos informations, Alexis Sauvage devrait s'engager dans les prochaines heures avec le club du SC Amiens. Le gardien de 31 ans deviendrait alors la doublure de Régis Gurtner. Alexis Sauvage était arrivé à Laval en juin 2020 en provenance du club de Villefranche. Il a décroché un titre de champion de National en 2022. Il restait une année de contrat à Laval au gardien âgé de 31 ans, mais il avait un bon de sorti.