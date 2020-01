National : prêté par Lens, Maxence Carlier va s'engager définitivement avec le Stade lavallois

Le défenseur Maxence Carlier, prêté depuis le début de saison par le RC Lens, va signer un contrat de deux ans et demi avec le Stade lavallois.

Laval, France

Maxence Carlier était prêté depuis le début de saison par le RC Lens et il restait au défenseur six mois de contrat avec son club formateur. Mais le Lensois de naissance a résilié son contrat pour s'engager dans les prochaines heures avec le Stade lavallois. Le défenseur de 22 ans devrait parapher un contrat de deux ans et demi avec le club mayennais qui évolue en National.

Maxence Carlier a fait sa place dans l'équipe lavalloise en étant un titulaire très régulier d'Olivier Frapolli en défense centrale.