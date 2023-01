Stade Lavallois : "Quand il y a des défaites, on oublie tout", le coup de gueule d'Anthony Gonçalves

Le Stade Lavallois a mangé son pain noir depuis la reprise post-Coupe du Monde. Trois matchs, trois défaites, neufs buts encaissés en Ligue 2 et une palanquée de joueurs absents, notamment pour cause de suspensions (Yohan Tavares, Bryan Gonçalves, Marvin Baudry, et plus récemment Rémy Duterte).

La rencontre de ce vendredi contre Rodez, au stade Francis Le Basser revêt donc une certaine importance dans la course au maintien. Au club on ne panique pas, et dans le groupe les joueurs ont à cœur de se racheter de cette mauvaise passe devant les supporters. En conférence de presse d'avant-match, Anthony Gonçalves, a voulu rappeler que Laval a su élever son niveau de jeu à certains moments de la première partie de saison, et que globalement l'équipe est séduisante.

"C'est fatiguant"

"En fait, sous-prétexte qu'il y a trois défaites, on oublie tout. On oublie un peu trop vite qu'on produit du jeu, qu'on produit des choses. J'ai le sentiment qu'on remet tout vite en question. Et ça c'est fatigant dans le foot en fait. Dès qu'il y a des mauvais résultats, il faut tout jeter ! Le joueur qui était bon et qui fait un mauvais match, et bien il n'aurait plus rien à faire sur le terrain. C'est fatiguant. En fait, les joueurs qui étaient bons il y a un mois ne sont pas zéros aujourd'hui. Il faut arrêter avec ce constat" s'agace le milieu de terrain reconvertit en latéral droit cette saison.

"Il y a des matchs que tu gagnes, et parfois tu ne comprends même pas pourquoi tu les gagnes. Pourtant, tu gagnes. C'est une question de réussite : parfois elle nous fuit. Et c'est là que pour un sportif il peut y avoir une part de doute qui s'installe. Dans ces cas-là au sein du groupe, il faut faire en sorte de sortir la tête de l'eau du gars qui est un peu dans la difficulté. Et ne pas l'enfoncer. Et je pars du principe que le mec qui était bon il y a un mois, il n'est pas éclaté" poursuit Anthony Gonçalves.

