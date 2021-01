Stade Lavallois : au moins cinq joueurs absents pour le 5e tour de coupe de France

Le gardien Alexis Sauvage laissera sa place à Over Mandanda dans les buts lavallois ce dimanche en coupe de France

Avant son match du 5e tour de coupe de France, prévu initialement le 1er novembre, Olivier Frapolli a fait le point sur l'infirmerie au Stade Lavallois.

Au milieu de terrain Mohamed Ouaddah est toujours indisponible tout comme Moussa Sao (blessé). Yohan Brun observera quelques jours de repos. L'attaquant soigne un genou devenu douloureux ces dernières semaines.

Quant au gardien, le coach fera tourner. Le portier n°1 Alexis Sauvage laisse sa place à sa nouvelle doublure : Over Mandanda, arrivé il y a une semaine en Mayenne. "Il a pas joué depuis un petit moment, quelque part ça équilibrera un peu les choses. Alexis a besoin aussi de souffler. Gardien de but est un poste qui demande beaucoup d'énergie sur l'aspect mental" expliquait l'entraîneur Olivier Frapolli ce vendredi en conférence de presse.

Émission spéciale sur France Bleu Mayenne

Angers NDC face au Stade Lavallois c'est à suivre dès 14h en intégralité sur France Bleu Mayenne avec Ulrich Le Pen et Martin Cotta. Nous suivrons aussi avec Gérard Lecocq la rencontre du 6e tour cette fois-ci entre l'US Changé (N3) et les Lucs-sur-Boulogne en Vendée (R3), coup d'envoi du match à 12h30. Et puis l'ES Bonchamp (R1) se déplace à Saumur (N3), coup d'envoi à 13h.