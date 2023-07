Stade Lavallois : rencontre avec le nouveau gardien des Tango Mamadou Samassa

Avant la reprise de la Ligue 2 ce samedi 5 août 2023 face à Angers pour le Stade Lavallois, France Bleu Mayenne lance une série dédiée au club lavallois. Joueurs, staff, derby contre le SCO d'Angers et aspects sportifs, il y en aura pour tous les goûts toute la semaine. Ce lundi, on s'intéresse au nouveau gardien du Stade Lavallois, Mamadou Samassa. À 33 ans, il a été formé à l'En Avant Guingamp. Après 13 ans là-bas, il a signé à l'ESTAC de Troyes pendant trois ans. Le gardien est aussi passé par la Grèce, la Turquie et la Malaisie avant d'arriver cet été au club mayennais. Entretien.

ⓘ Publicité

France Bleu Mayenne : Comment en êtes-vous arrivé à signer à Laval ?

Mamadou Samassa : Ça s'est fait rapidement. J'étais en fin de contrat après la Malaisie et j'étais en contact avec les gardiens, le coach, le président et José [Ferreira, conseiller du club, ndlr]. On a eu un bon feeling tous ensemble, mais ça s'est fait rapidement et je suis très content d'être ici.

Qu'est-ce qui fait que vous souhaitiez venir en Mayenne ?

Déjà, c'était une opportunité en France, j'avais des offres à l'étranger, mais mon objectif c'était de revenir en France et de trouver un beau projet et j'ai la chance de pouvoir venir à Laval. C'est un super projet, dans un très bon club. Ça me rappelle un peu Guingamp où j'ai pris du plaisir et j'espère reprendre autant plaisir qu'à Guingamp. J'ai vécu de belles périodes là-bas, en Coupe de France, en Coupe d'Europe, la montée en Ligue 2 et la montée en Ligue 1. C'était de beaux moments et j'espère en vivre autant ici, on a tous les ingrédients pour.

Un parcours en Coupe de France pour le Stade Lavallois, ce serait possible ? Vous connaissez les plus hauts niveaux, êtes-vous là pour inculquer ça aux collègues ?

Forcément, à 33 ans, j'ai quand même de l'expérience, j'ai aussi pas mal voyagé. Je pense que l'expérience, ça peut nous aider. On a besoin de joueurs d'expérience pour apporter leur vécu aux jeunes. Il faut mettre toute cette expérience au service du collectif.

Entre la Turquie, la Grèce, la Malaisie, vous avez gagné de l'expérience. Ces pays-là, c'était des défis à réaliser ?

Oui, voilà. En Turquie, c'est quand même un très, très bon championnat. On en a fait la Coupe d'Europe, l'Europa Ligue et c'était super, on a joué à Villeréal. Sur le plan humain, c'était aussi une très bonne expérience. En Malaisie, le niveau était moindre mais là aussi, humainement c'était une belle expérience. J'étais surpris car il y a de très bons joueurs brésiliens là-bas, des joueurs sud-américains là-bas et j'étais étonné car ils ont quasiment le niveau de joueur en Ligue 1. En Malaisie, les clubs ont de gros moyens et ils investissent sur de très très bons joueurs brésiliens.

Quel type de joueur êtes-vous ? Vous êtes très grand et athlétique, vous mesurez 1m98. Plutôt bon sur la ligne ou dans les airs ? Quel est votre style ?

C'est vrai que je suis très grand mais en général, les grands ont du mal à aller au sol. Mais je suis assez bon sur l'aérien et tout ce qui est à ma hauteur. Après, on va travailler sur les défauts pour arriver à être performant à tous les niveaux.

Vous avez une carrière déjà bien avancée, quels souvenirs gardez-vous le plus ? Les années à Guingamp, les passages en Turquie ou en Grèce ?

Je pense à Guingamp parce que quand on est monté en Ligue 1, c'était vraiment super. On a gagné la Coupe de France aussi. Donc, c'était vraiment super. Je pense à Troyes aussi où on a fait une montée en Ligue 1. Et ce sont des équipes que je vais retrouver cette saison, donc ça fait vraiment plaisir de revenir en France.

Vous avez été formé à Guingamp, avec une montée en Ligue 2 et en Ligue 1. C'est ça que vous avez envie d'apporter ici, ces échelons à monter ?

Ce n'est pas l'objectif principal. Ici, c'est prendre du plaisir, jouer pour le plaisir, avant toute chose. Il faut vraiment travailler, ne pas se prendre la tête et si les choses doivent venir, elles viendront.

Il y a aussi le volet international, vous avez participé à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali. C'est un bagage d'expérience supplémentaire que vous apportez à Laval ?

Oui, avec le Mali lors de la CAN en 2013, on a fini 3ème. J'en garde un très très bon souvenir. C'était en Afrique du Sud. C'est quelque chose d'extraordinaire de jouer pour son pays. Ici, y a Jordan [Adeoti, ndlr] aussi qui est un international béninois. Jouer pour son pays c'est formidable et oui on essaie d'apporter notre expérience à tous les niveaux pour aider tout le monde ici.

Vous connaissez la Ligue 2 avec Guingamp, est-ce que vous pensez que ça va être plus difficile cette saison face aux autres équipes, comme Saint-Etienne ?

Oui, forcément. Ce n'est pas forcément la même Ligue 2 aujourd'hui. Il y a beaucoup de grandes équipes, de grosses équipes qui évoluaient en Ligue 1 dans le passé. C'est vrai qu'il y a de bons joueurs, mais je pense qu'à Laval aussi on a une très bonne équipe et on a un bon groupe. Je pense qu'on aura notre mot à dire cette année.

Comment avez-vous été accueilli par le club, par les supporters ? Comment voyez-vous cette nouvelle équipe ?

Franchement, j'ai été super bien accueilli. Pour nous, les nouveaux, connaître un bon accueil comme ça, c'est plus facile pour l'intégration. Après, comme je l'ai dit, ça me fait penser à Guingamp. C'est un club familial où les supporters s'identifient au club et je pense qu'ici, c'est la même chose.

Un mot pour les supporters, qui ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ?

D'abord que je suis très content d'être ici parmi eux, parmi vous. J'espère qu'on va prendre du plaisir cette année tous ensemble. On est tous unis, on a besoin d'eux pour une grande saison. Donc j'espère que ça va le faire.