Stade Lavallois : Sam Sanna et Djibril Diaw toujours Tango la saison prochaine

C'était un peu l'heure de la rentrée des classes ce jeudi matin aux Gandonnières, le centre d'entraînement du Stade Lavallois. Les joueurs et le staff ont repris l'entraînement, vêtus de leurs nouveaux maillots d'entraînement (blanc pour le staff, noir pour les joueurs). Il manquait cinq joueurs à l'appel, principalement pour raisons personnelles : Antonin Bobichon, Jordan Adéoti, Dembo Sylla, Zakaria Naidji et la recrue Remi Labeau-Lascary.

Plusieurs nouveaux visages

Les supporters présents ont scruté les nouveaux visages. Ceux du gardien Mamadou Samassa et du défenseur Peter Ouaneh. Les plus observateurs auront aussi remarqué la présence de Malik Tchokounté et de Junior Kadilé. Deux attaquants dont le recrutement sera officialisé dans les prochains jours.

Sur les quatre joueurs prêtés la saison dernière, deux étaient présents aux Gandonnières. Sam Sanna et Djibril Diaw. Le milieu de terrain, prêté par Toulouse la saison dernière va s'engager définitivement avec Laval. Le défenseur central, lui, est reprêté une saison supplémentaire par son club ukrainien. L'entraîneur Olivier Frapolli s'en réjouit : "on avait quatre prêts, on aurait aimé garder les quatre. On est à 50% aujourd'hui, c'est déjà une satisfaction. Sam Sanna était courtisé, cela n'a pas été simple. Les discussions ont été âpres. On est très content qu'il soit dans le projet."

Toute l'équipe du Stade Lavallois partira en stage au Bois-Guy près de Fougères dimanche en fin de journée.