Stade lavallois : sanction confirmée pour Olivier Frapolli mais alourdie pour les dirigeants bastiais

Suite à des incidents survenus à l’issue de la rencontre de la 4e journée de National à Bastia-Borgo, la Commission de Discipline avait prononcé une suspension de trois matches pour Olivier Frapolli. Le coach et le club mayennais avait fait appel de cette décision. Mardi 29 septembre, le Président Laurent Lairy et l'entraîneur ont été entendus à la Commission Fédérale d’Appel. Elle a rendu sa décision en confirmant la sanction d’Olivier Frapolli, à savoir trois matches de suspension. Le Varois purgera donc son dernier match ce vendredi à Sète et laissera sa place une nouvelle fois à Gilles Bourges sur le banc.

Lourde sanction pour les dirigeants bastiais

En revanche, les sanctions concernant les dirigeants de Bastia-Borgo concernés par l'affaire ont été augmentées de quatre mois de suspension à six mois de suspension ferme.