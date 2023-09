Stade Lavallois : sans trembler, le défenseur Amin Cherni est passé du National 2 à la Ligue 2 en un été

A peine arrivé au Stade Lavallois, Amin Cherni directement plongé dans le grand bain de la Ligue 2. Recruté comme doublure, le défenseur latéral gauche a, en quelque sorte, profité de la blessure d'Edson Seidou pour prendre du temps de jeu. Titulaire à chaque match lors des six premières journées, le Franco-Tunisien a même disputé l'intégralité des rencontres : "j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé et cela se passe plutôt bien donc il faut continuer comme ça. Continuer de travailler et ne pas s'enflammer. C'est une saison où je découvre le niveau donc c'est un peu spécial."

"Beaucoup de maturité"

L'ancien joueur de Chambly en National 2 s'est vite adapté à la Ligue 2 reconnaît l'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli : "si on l'a recruté, c'est que l'on a su déceler chez lui ce potentiel. Effectivement, il y avait quand même l'incertitude de savoir si il va pouvoir enchaîner. Et il le fait de très belle manière. Quand j'ai discuté avec lui pendant les vacances, j'ai trouvé chez lui beaucoup de maturité."

Ami Cherni va devoir attendre encore un peu avant de souffler, son alter ego Edson Seidou est toujours à l'infirmerie. Le jeune piston gauche devrait encore une fois être titulaire face à Guingamp ce samedi au stade Francis-Le Basser.