Stade lavallois : Sébastien Desmazeau annonce qu'il reste à la tête de l'équipe B

Sauf retournement de situation, Sébastien Desmazeau, 47 ans, devrait repartir pour une troisième saison en tant qu'entraîneur de l'équipe B du Stade lavallois qui évolue dans le championnat de National 3.

Celui qui est aussi l'adjoint d'Olivier Frapolli en National s'est exprimé à ce sujet dans l'émission 100% Stade lavallois de ce mardi : "Logiquement, je devrais reprendre mon poste à la tête de cette équipe National 3. Il reste encore des choses à affiner, à ajuster. Voir comment on répartit les rôles et comment on travaille sur les différents effectifs. Mais oui, je devrais réintégrer ce poste là la saison prochaine."

En revanche, rien n'est encore totalement acté concernant le rôle éventuel de Sébastien Desmazeau au sein de l'équipe première.

Cette saison, l'équipe B n'a disputé que cinq matches en National 3 Pays de la Loire.