Stade Lavallois : Sébastien Desmazeau entraîneur adjoint, Gilles Bourges pour les gardiens

Si les changements au Stade Lavallois concernent bien évidemment le terrain, le staff d'Olivier Frapolli, l'entraîneur principal, compte en son sein de nouveaux noms. D'abord celui de Sébastien Desmazeau. L'actuel coach de l'équipe réserve (National 3), arrivé en juillet 2019, sera l'adjoint d'Olivier Frapolli. "Il coachera également notre équipe de N3 le week-end. Nous avions mis en place ce type de fonctionnement lors de la saison 2008/2009 et cela avait bien fonctionné pour notre équipe première et notre réserve" commente Philippe Jan, le président du Stade Lavallois sur le site internet du club. Sébastien Desmazeau succède donc à Pascal Braud, qui épaulera lui l'entraîneur principal de Lyon-Duchère.

Gilles Bourges arrive

Depuis plusieurs semaines et le départ d'une figure historique du club, Stéphane Osmond, le club mayennais était en quête d'un entraîneur des gardiens. Il l'a trouvé : Gilles Bourges. L'ancien entraîneur des gardiens de Paris-Saint-Germain (2010-2013), Créteil (2014-2015, avec Philippe Hinschberger) et le FC Metz a également roulé sa bosse à l'étranger en collaborant pour les sélections du Maroc, Émirats Arabes Unis, Quatar et l'Angleterre. "Lui qui aime bien bousculer les traditions. Il va forcément nous apporter son expérience du haut niveau européen, sa compétence et sa générosité. Notre staff se trouve renforcé" explique Philippe Jan, le président du Stade Lavallois.