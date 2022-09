Stade Lavallois : seulement 19 joueurs disponibles avant la réception de Pau ce samedi

Les absents sont nombreux au sein de l'effectif du Stade Lavallois à deux jours de la réception de Pau pour le compte de la 8e journée de Ligue 2. Plusieurs joueurs sont blessés et deux autres sont suspendus.

Le staff du Stade Lavallois n'aura pas énormément de possibilités au moment de constituer son équipe pour affronter Pau, ce samedi 10 septembre à Le Basser. L'infirmerie s'est remplie cette semaine. L'attaquant Steven Nsimba s'est blessé au genou samedi dernier avec l'équipe réserve. La recrue de Bourges doit passer un examen ce jeudi après-midi. Nsimba rejoint ainsi Kevin Tapoko, Sam Sanna, Sébastien Da Silva et François-Xavier Fumu Tamuzo.

Deux autres joueurs sont eux suspendus : Jimmy Roye (capitaine, milieu de terrain) et Yasser Baldé (défenseur).

L'incertitude Gonçalves

Il a repris l'entraînement en ce milieu de semaine. Anthony Gonçalves a retrouvé ses équipiers après avoir manqué le match de Sochaux pour cause de Covid-19. Le latéral droit lavallois se sent bien. Mais l'entraîneur, Olivier Frapolli a précisé qu'il attendait la séance de vendredi pour statuer sur la présence ou non de l'ancien Caennnais dans le groupe lavallois samedi.

En fin, le coach a confirmé qu'il était encore trop tôt pour voir Hamza Mouali intégrer le groupe lavallois. Le défenseur gauche est la dernière recrue estivale du club mayennais.

Au final, ce sont dix-neuf joueurs lavallois tout au plus qui sont disponibles pour samedi.

Le Stade Lavallois accueille Pau, dernier de Ligue 2, samedi 10 septembre à 19 heures, au stade Francis Le Basser.