Stade lavallois : seulement huit joueurs ont reçu une proposition pour rester au club

Cinq jours après la fin du championnat de National, le Stade lavallois a communiqué sur la suite en dévoilant le nom des joueurs qui avaient reçu une proposition de contrat pour la saison prochaine.

Une équipe remodelée

Voici les joueurs qui ont reçu une proposition pour la saison prochaine :

Alexis Sauvage (gardien, prolongation)

Sébastien Liger (gardien) : refus

Bamo Meïté (défenseur)

Pierrick Cros (défenseur)

Yazid Aït-Moujane (défenseur) : validé

Prince Mendy (défenseur)

Tom Duponchelle (défenseur)

Mohamed Ouadah (milieu offensif)

On rappelle que Alexis Sauvage, Edson Seidou, Maxence Carlier et Yohan Brun sont encore sous contrat avec Laval pour la saison 2021/2022.

Dans cette liste de joueurs que le coach souhaite conserver, tous ne resteront pas pour autant. Prince Mendy et Mohamed Ouadah attendraient de voir si des clubs évoluant à un niveau supérieur sont intéressés. Mais selon Olivier Frapolli, Ouadah aurait assuré que s'il devait évoluer en National la saison prochaine, ce serait à Laval. Bamo Meïté n'est pas sûr de rester non plus.

On sait aussi que Thomas Robinet (attaquant) a choisi de quitter Laval, mais sans que l'on connaisse encore sa prochaine destination.

Un staff stable

Concernant le staff, l'entraîneur Olivier Frapolli a résigné pour trois saisons. Il aura comme adjoint Gilles Bourges, qui cette saison était en charge des gardiens. Le club est donc à la recherche d'un entraîneur des gardiens. Sébastien Sergent est maintenu à son poste de préparateur physique.

Une première recrue sera annoncée en fin d'après-midi.