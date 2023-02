Stade Lavallois : six mois après son arrivée, le défenseur algérien Hamza Mouali repart déjà

Hamza Mouali quitte le Stade Lavallois dans les dernières heures du mercato hivernal. La nouvelle a été officialisée quelques minutes avant le coup d'envoi du match contre Dijon ce mardi soir (1-0), par le président Laurent Lairy.

Le défenseur de 25 ans et le club mayennais se sont mis d'accord pour résilier le contrat du joueur qui a eu toutes les difficultés à s'adapter en Mayenne. Hamza Mouali arrivait du club du Paradou Athletic Club et n'a joué que six matchs en Ligue 2 cette saison. Une situation que vivait mal le joueur.

ⓘ Publicité

"Il a un mal être, tout simplement. Hamza a eu du mal à s'adapter à cette nouvelle vie, à ce nouveau football. Il est arrivé à un moment de la saison où la préparation était déjà commencée. Il était en retard. Et puis au moment où il commençait un peu à incorporer l'équipe, il s'est blessé. Ensuite il y a eu la trêve de la Coupe du monde. Il a montré certaines choses intéressantes. Mais on a eu des résultats aussi avec une certaine équipe. C'est comme ça et c'est un échec. Mais ça fait partie de la vie" a commenté l'entraîneur Olivier Frapolli après la victoire contre Dijon.