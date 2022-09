Stade Lavallois : Steven Nsimba absent pendant plusieurs mois, le club réfléchit à recruter un attaquant

Les mauvaises nouvelles se succèdent pour l'équipe du Stade Lavallois. L'infirmerie déborde et l'équipe va devoir se passer des services de l'attaquant, Steven Nsimba pendant plusieurs mois. Le club mayennais s'est mis à la recherche d'un nouveau joueur offensif.

Cette semaine, l'infirmerie du Stade Lavallois s'est à nouveau remplie. Fumu-Tamuzo, Tapoko, Sanna, Da Silva et Nsimba ont été rejoints par Kévin Perrot et Pierrick Cros. Nouveau souci à la cheville pour Perrot et douleur au mollet pour Cros.

Cela commence à faire beaucoup d'absents au sein de l'effectif lavallois. Mais le plus inquiétant, c'est la nature de la blessure de Steven Nsimba. Après des examens complémentaires réalisés à Paris, le staff a appris que l'attaquant serait éloigné des terrains pendant de nombreuses semaines : "on ne reverra pas Steven Nsimba sur un terrain en 2022" a précisé Olivier Frapolli. Le joueur devra subir une opération chirurgicale au niveau du tendon du ligament du genou. "Cette absence change la donne" a poursuivi le coach. Le club réfléchit ainsi à recruter un nouveau joueur à caractère offensif. Un joker médical.

Parmi les autres blessés, aucun joueur n'est susceptible de réintégrer le groupe la semaine prochaine.

Ce samedi, pour la 9e journée de Ligue 2, le Stade Lavallois se déplace à Quevilly Rouen Métropole, une équipe qui est à égalité avec l'équipe lavalloise.