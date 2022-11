Stade Lavallois : "Triste d'abandonner les copains mais je serai proche d'eux" confie Julien Maggiotti

Il a reçu un wagon de messages de soutien de la part des supporters du Stade Lavallois et de ses coéquipiers depuis vendredi, jour de sa blessure au genou droit en match amical contre Saint-Brieuc (1-0). Julien Maggiotti se livre pour France Bleu Mayenne, après avoir vu son chirurgien à Marseille ce mardi.

- Bonjour Julien, de quoi souffres-tu précisément ?

Le chirurgien me l'a donc confirmé : il y a bien une rupture des ligaments croisés antérieurs, et j'ai un bel œdème osseux donc l'opération aura lieu aux alentours du 15 décembre.

- Pendant combien de temps allez-vous être éloigné des terrains ?

Je pourrai vous dire six, sept, huit mois mais la date, c'est mon corps qui va la connaître je pense.

- Comment est le moral aujourd'hui ?

Mentalement je suis là. Je suis triste d'abandonner les copains dans cette période qui risque encore d'être compliquée en deuxième partie de saison. L'objectif, c'était d'aller chercher le maintien et je sais que les copains vont le faire pour moi et pour le club. Donc le moral est lié et je vais revenir vite pour apporter tout mon soutien à l'équipe.

- Vous allez vous soigner en Mayenne ou pas ?

Je vais me faire opérer à Marseille. J'ai un bon mois d'immobilisation, donc je vais rester proche de ma famille, et après je remonterai à Laval pour faire mes soins avec Ruben [Pacheco, le kiné du Stade Lavallois, ndlr] qui va bien s'occuper de moi. Comme ça, je serai proche des copains pour réaliser nos objectifs.

- Avez-vous été surpris par la vague de messages de la part des supporters et de l'équipe ?

D'abord, ça me touche énormément. Ça montre aussi le garçon que je suis, que je suis attachant, que je suis bienveillant, que je suis là pour les gens. Donc aujourd'hui ça me touche vraiment et comme on dit le football parfois c'est dur. À Laval on est une famille. Et dans les moments durs, c'est important d'avoir une belle famille comme ça. On est toujours là pour les blessés, aujourd'hui c'est mon tour et je vais avoir besoin d'eux et ils vont être là pour répondre présents.

- Vous êtes un des patrons du vestiaire, un ambianceur aussi. Ce rôle, vous allez continuer à le remplir ?

Je ne changerais pas quoi qu'il arrive, que je sois titulaire, remplaçant ou blessé, je resterai moi-même et j'apporterai toujours ma joie de vivre au collectif.

- Vous êtes prêté par Charleroi en Belgique. Est-ce qu'il y a un protocole de soin à respecter auprès du club ?

Avec Charleroi, on est bien sûr en contact. Ils sont au courant de ma blessure. Ils sont tristes aussi parce que je faisais une belle petite saison. Pour l'opération, il me donne un peu carte blanche. Ils me font confiance et je suis bien aidé, par mon agent et mon parrain. On va y aller étape par étape.

- Ca ne remet en tout cas pas votre contrat là-bas ?

Non non, en aucun cas. C'est juste des étapes qu'il faut passer dans la vie. C'est la vie d'un footeux, c'est comme ça.

- Vous prenez cette blessure avec philosophie ?

Je sais qu'aujourd'hui j'ai les capacités mentales de remonter encore plus haut. D'ici un an et demi, je serai beaucoup plus haut grâce à cette épreuve-là.

- Est-ce que vous regrettez d'avoir joué ce match amical contre Saint-Brieuc ou pas ?

Je n'ai aucun regret d'avoir joué. Comme je le dis, c'est arrivé. Ça aurait pu arriver si je n'avais pas joué le matin en me levant, en allant à l'aéroport, ou en faisant un jeu réduit. C'est la faute de personne et c'est comme ça.

- Un message à faire passer aux supporters ?

J'ai envie de leur dire que je serai de retour pour mettre l'ambiance lors des matchs.