Après plusieurs semaines de négociations, un accord a été trouvé entre la partie professionnelle du Stade lavallois (SASP) et l'association qui gère les jeunes. Les U19 Nationaux sont maintenus et passent sous le giron de l'association.

Stade lavallois : U19, formation, un accord a été trouvé entre la SASP et l'association

Le président de la SASP, Laurent lairy et le président de l'association, Roger Monnier, main dans la main.

C'était le feuilleton du printemps : le bras de fer opposant Laurent Lairy, le nouveau président de la SASP Stade lavallois au président de l'association, Roger Monnier. Les deux parties ont fini par trouver un terrain d'entente. Une nouvelle convention a été signée par les deux hommes pour une durée de dix ans. Les deux parties se sont mises d'accord sur le montant de la subvention allouée par la SASP à l'association.

C'est donc acté, l'association va désormais gérer toutes les équipes des U6 aux U19 et récupère donc les U16, U18 et U19. La gestion des équipes de National et de National 3 restant à la charge de la SASP.