Stade Lavallois : un ancien rennais et un ancien manceau à l'essai

Deux nouveaux joueurs sont mis à l'essai au Stade Lavallois avant la saison 2019/2020 du championnat de National : Thibault Vialla et Théo Louis.

Laval, France

La préparation estivale du Stade Lavallois continue et le club met deux nouveaux footballeurs à l'essai cette semaine. Thibault Vialla d'abord, attaquant de 23 ans passé par l'AC Ajaccio et donc la Ligue 2 (2015-2018) puis par Le Mans FC où il avait intégré l'équipe professionnelle en décembre 2018 et qui a réussi à monter en Ligue 2 aux dépens ... du Stade Lavallois en mai.

Le deuxième joueur à l'essai aux Gandonnières cette semaine s’appelle Théo Louis, 19 ans, en provenance du Stade Rennais où il était stagiaire professionnel. Ce gardien d'1m89 est passé dans sa jeunesse par le pôle espoir de Dijon.

Ces deux nouvelles arrivées au Stade Lavallois portent à huit le contingent de joueurs à l'essai au club en ce moment. En début de semaine, cinq footballeurs n'ont pas été retenus plus longtemps par le club : Sofian Domoraud, Arinse Uade, Oumar Toure, Anthony Marin et Jérémy Hénin.