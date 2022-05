Stade Lavallois : un budget de 9,5 millions d'euros pour la Ligue 2 annonce Laurent Lairy

Au lendemain du match victorieux contre Chambly (3-0) et de la validation de l'accession en Ligue 2, le président du Stade Lavallois Laurent Lairy annonce sur France Bleu Mayenne un budget pour la saison prochaine entre 9,5 millions et 10 millions d'euros.

"Structurer, stabiliser pour rester en Ligue 2." Voilà le nouvel objectif du président du Stade Lavallois Laurent Lairy. Au lendemain de la victoire face à Chambly (3-0) qui valide le retour de Laval en Ligue 2, le président du club était notre invité sur France Bleu Mayenne, ce mardi 3 mai, il s'est voulu confiant et ambitieux. Et pour répondre présent en deuxième division la saison prochaine, le budget va augmenter pour atteindre entre 9,5 millions et 10 millions d'euros, plus important que la dernière saison des Tango à ce niveau, il y a 5 ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Quand on était en Ligue 2, on avait à peu près 7,5 millions d'euros de budget et on avait le 18ᵉ classement parmi les les clubs financiers, explique Laurent Lairy. _Je veux passer à 9,5 millions, 10 millions d'euros. C'est le projet."Surtout que dès la saison prochaine, il y aura quatre descentes de Ligue 2 en National pour une refonte des championnats. "On remonte la bonne année mais il faut rester. Et pour ça, il faut se donner plus de moyens_", ajoute le président.

Un appel aux partenaires

Sur France Bleu Mayenne, le président du Stade Lavallois a donc détaillé les projets à venir : une rénovation du centre d'entraînement des Gandonnières, la réouverture du centre de formation ainsi qu'une rénovation du stade Francis Le Basser, "au-delà des travaux" précise Laurent Lairy, qui part en quête de financement. "Je vais faire un appel au peuple. Je veux trouver de l'argent. J'enverrai un petit message la semaine prochaine aux partenaires puisqu'on est déjà en train de préparer le budget de Ligue 2", détaille-t-il.

Une réunion avec les partenaires est également prévue dès ce mardi soir, "pas forcément pour chercher un seul sponsor, prévient Laurent Lairy, mais pour que tout le monde s'y mette un petit peu et _qu'on puisse réussir ensemble_."