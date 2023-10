Stade Lavallois : un contrat professionnel de trois ans pour le Vitréen William Benard

William Benard est arrivé cet été au Stade Lavallois, repéré par l'entraîneur de la réserve du club mayennais, Sébastien Desmazeau. Le jeune milieu de terrain de 20 ans a effectué toute la préparation avec le groupe professionnel et su convaincre le coach de l'équipe première, Olivier Frapolli, qui l'a convoqué à plusieurs reprises cette saison (six matches). William Benard, né à Vitré en 2003, a même été titulaire lors de la 4e journée à Quevilly-Rouen Métropole.

Sous contrat amateur, il est important et nécessaire de "sécuriser" le joueur. C'est ainsi que le Stade Lavallois a proposé un contrat de trois ans à William Benard, formé à l'AS Vitré et qui évoluait les deux saisons précédentes en National 2 avec la réserve du Stade de Reims. "C'est une suite logique dans le parcours d'un jeune joueur qui est intégré à une équipe professionnelle et qui montre quotidiennement qu'il a le niveau, a expliqué l'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli. Comme je lui ai dit, sa première victoire a été de gagner la crédibilité de ses partenaires. On a très vite senti que c'était le cas. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à le lancer et à le titulariser."

Un joueur technique et intelligent

Le milieu récupérateur s'illustre dans les tâches ingrates, il effectue beaucoup d'abattages. Un joueur technique et intelligent se dévoile William Benard : "on joue avec ses qualités et l'une des qualités que j'ai, c'est que je réfléchis énormément. Je joue avec ma tête et c'est une qualité importante au foot je pense."

William Benard a troqué son numéro 34 réservé aux jeunes de la réserve pour le 26. Un nouveau statut de joueur professionnel pour le Breton de 20 ans qui semble toutefois bien garder la tête froide.