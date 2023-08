Stade Lavallois : un derby contre Angers pour commencer la Ligue 2, frustrant ou excitant ?

Dans trois jours, le stade Francis Le Basser accueillera la première journée de Ligue 2 de football. Et le hasard du calendrier a donné un menu copieux pour le Stade Lavallois : les voisins du SCO d'Angers ! Plus de 6.800 spectateurs sont attendus au stade Francis Le Basser.

Le derby donc d'entrée pour commencer le championnat. Est-ce frustrant ou excitant ? Les supporters mayennais sont partagés. Il y a les supporters très contents. "On se met dans le bain directement. En plus, si on gagne tout le monde se rassure (...) il va y avoir du monde, pour commencer la saison, c'est top" sourient des supporters venus acheter leurs places au centre d'entraînement des Gandonnières.

Qui est favori ?

D'autres sont un peu moins satisfaits de démarrer avec Angers. "Ce sont les vacances, tout le monde n'est pas là. Angers descend de première division, donc on ne sait pas où ils en sont exactement. Le championnat aurait été lancé, on aurait mieux connu les deux équipes" lâche Denis, un abonné.

Bonnet d'âne de la Ligue1 la saison dernière (seulement quatre victoires en 38 journées), le SCO se reconstruit. Un bel avantage pour les Tangos, plus sûrs dans le jeu estime Vincent. "Angers descend. Nous à Laval, on s'est maintenu à la dernière journée. On est peut-être en position de force, entre guillemets. Je vois bien une victoire 3-1" déclare le supporter.

Attention à l'excès de confiance, prévient Dylan. "Il ne faut pas déconner et ne pas se louper. Ce match, c'est notre Marseille-Paris à nous en Ligue 2" rigole ce fan des Tango. On sent la rivalité dans la bouche des supporters. Jacques espère que tout se passera bien samedi, sans violence. Pas comme en 2009 où un match amical avait tourné au désastre.

Des violences en 2009

"Ça s'est très mal passé un jour à Mayenne. Les Angevins avaient lancé des pétards depuis leurs gradins. Ils avaient brûlé la piste d'athlétisme du stade" se souvient-il. À l'époque, un groupe de supporters angevins s'était excusé. Depuis, Jacques fait attention lorsqu'il se déplace dans la capitale du Maine-et-Loire.

"Je ne mets plus le fanion de Laval quand je vais là-bas. Même à Rennes. Je mets même une casquette d'Angers comme ça, il n'y a pas de problème. Quand on est supporter, il faut respecter les supporters adverses. Si on les respecte, on se respecte nous-mêmes" affirme l'homme. 600 supporters du SCO maximum seront autorisés dans la tribune visiteurs du stade Francis-Le Basser, samedi