Stade lavallois : une reprise presque au complet pour un début de préparation dans la sérénité

La journée a débuté au cœur du stade Francis Le Basser. Une visite de l'enceinte lavalloise et de ses vestiaires. Un discours du président Laurent Lairy et un petit-déjeûner en commun pour faire connaissance et commencer à nouer des liens. Car l'effectif mayennais a été fortement remanié lors de cette intersaison. Une quinzaine de recrues déjà, avant l'annonce des dernières arrivées.

Peu après 10h30, les joueurs sortent des vestiaires et foulent la pelouse impeccable de la plaine de jeu du centre d'entraînement. Et pour la première fois depuis longtemps, des supporters peuvent assister à la séance. Les Gandonnières étaient fermées au public depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Et depuis plus longtemps encore, il y avait des bâches, des brises-vues installés sur les grillages tout autour du terrain. Une trentaine de fidèles supporters étaient présents pour découvrir le visage des nouveaux joueurs du Stade lavallois.

Au menu de la séance dirigée dans la bonne humeur par le préparateur physique, Sébastien Sergent, un footing à allure modérée puis quelques étirements. Une heure et quart plus tard, c'était la fin de cette première séance.

Le Stade Lavallois disputera son premier match de préparation le 7 juillet contre l'AC Ajaccio à Fougères. Le championnat National reprendra le 6 août.

L'effectif du Stade lavallois

L'effectif lavallois est quasiment au complet au moment de débuter la préparation. Seul Edson Seidou, en rééducation, manquait à l'appel. Trois joueurs sont à l'essai (voir ci-dessous) et deux nouveaux joueurs étaient présents avant de passer leur visite médicale dans la foulée : le gardien numéro 3, Théo Châtelain et le milieu droit portugais, Atila De Reis Fontinha.