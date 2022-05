Stade Lavallois : une saison de National en chiffres

Après cinq saisons, le Stade Lavallois a dit au revoir au championnat de National. Cette saison 2021 / 2022 a été celle de toutes les réussites sous les ordres de l'entraîneur Olivier Frapolli.

France Bleu Mayenne vous propose un bilan chiffré de cette saison historique conclue par le titre de champion de France de National.

Les buteurs

Geoffray Durbant s'est rapidement imposé comme étant le buteur de l'équipe. Le Guadeloupéen de 30 ans termine la saison avec 19 buts en championnat (5 à domicile et 14 à l'extérieur). Il fait beaucoup mieux que les douze buts de Thomas Robinet la saison dernière et mieux que le dernier serial buteur Tango, Christian Bekamenga en 2014 (18 buts). Mieux aussi que le recordman de buts sous le maillot Tango, Guilherme Mauricio (17 buts lors de sa meilleure saison en 2002). En revanche, l'ex-Sedanais reste derrière Cyril Arbaud (22 buts en 2007).

Cette saison, Durbant devance Kader N'Chobi (10 buts) et Julien Maggiotti (6 buts).

En tout, onze joueurs lavallois ont inscrit au moins un but cette saison en National.

Les passeurs

Le milieu de terrain, Julien Maggiotti, est le meilleur passeur de l'équipe. Le Corse a régalé et délivré onze passes décisives en championnat. A ce jeu là, le capitaine Jimmy Roye et l'attaquant, Sébastien Da Silva se sont illustrés avec six passes chacun.

Julien Maggiotti, meilleur passer lavallois cette saison. © Radio France - Jean-François Quinebêche

Les cartons

Assez logiquement, c'est un défenseur qui a été le plus averti cette saison. Le très prometteur Bryan Goncalves a écopé de dix cartons jaunes et deux cartons rouges. Jimmy Roye, Geoffray Durbant, Jordan Adéoti et Yasser Baldé ont pris chacun six cartons jaunes au cours de la saison.

Les victoires à l'extérieur

L'un des éléments qui a permis la réussite du Stade Lavallois cette saison, c'est son parcours à l'extérieur. Avec dix victoires en déplacements, les Tango ont battu le record de ce début de siècle (huit victoires à l'extérieur lors de la saison de la montée en Ligue 2 en 2009). La moyenne était de 3,5 victoires à l'extérieur par saison sur les 21 saisons précédentes. Lors de la montée en première division en 1976, les footballeurs lavallois avaient aussi remporté dix victoires à l'extérieur.

Les joueurs

Concernant les joueurs utilisés cette saison par Olivier Frapolli, il y en a eu 26 (23 avant le dernier match à Orléans).

Le joueur qui a pris part au plus de matches est Julien Maggiotti avec 34 participations (29 T, 5R) en 34 journées. Suivent Durbant et Da Silva (33 matches) puis Roye, Sauvage et Adéoti (31 matches).

C'est Geoffray Durbant qui a été le plus souvent titulaire (32 fois) devant Roye et Sauvage (31).

En temps de jeu, c'est le capitaine Jimmy Roye qui a passé le plus de temps sur la pelouse avec 2743 minutes (sur 3060 possible). Il devance Alexis Sauvage (2674) et Geoffray Durbant (2671).

Enfin, certains ont été plutôt remplaçant que titulaire. C'est le cas de Sébastien Da Silva (18 fois rentré en cours de match contre 15 titularisations) et de Ryan Ferhaoui (14 fois remplaçants, 11 fois titulaire).

L'affluence

Avec 4629 spectateurs de moyenne à Francis-Le Basser, le Stade Lavallois arrive en tête des affluences du championnat National. Laval devance Le Mans (4434) et Sedan (3585). (source transfermarkt.fr).

Avec cette moyenne, le Stade Lavallois aurait eu la 12e affluence de Ligue 2 entre Nancy et Grenoble.

Cette saison, la plus grosse affluence à Le Basser a atteint 9271 spectateurs, lors de la 33e journée contre le Red Star. Ce n'est pas la plus importante affluence de National puisqu'il y avait 13.500 personnes au parc des sports d'Annecy lors de la 34e journée.