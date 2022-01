Stade lavallois. Yohan Brun : "Malgré mon faible temps de jeu, je vais garder en tête ces six derniers mois"

Yohan Brun a dit aurevoir à ses partenaires ce samedi matin aux Gandonnières. L'attaquant, en manque de temps de jeu depuis six mois au Stade lavallois, a pris la direction de Versailles et du N2. Il jouera la montée en National et également la Coupe de France. Il tire également un bilan sur son passage à l'aventure et en dit plus sur ce qui l'a motivé à quitter Laval.

Qu'est ce qui a motivé votre décision de partir ?

C’est le projet qui est venu à moi. J'avais dit au club que je resterais à Laval jusqu'à la fin de saison sauf contrat que je ne pouvais pas refuser... Et cela m'est tombé dessus.

Il y a beaucoup d'éléments qui ont pesé dans la balance à l'heure de faire ce choix.

Sur ma première partie de saison, je n'ai joué que trois matches comme titulaire. Le timing peut paraître bizarre parce que je rejouais, il peut y avoir un peu d'incompréhension, mais je pars pour un beau projet. Je vais être au cœur de ce projet. J'espère enchaîner les matches et retrouver au plus vite ce championnat là. Il y a aussi un beau parcours en Coupe de France (contre Toulouse, le 29- 30 janvier). C'est aussi un choix familiale.

"C'est reculé pour mieux sauter"

Versailles est un club de National 2, est-ce que c'est dur de repartir plus bas ?

La prise de décision de rétrograder est pas facile mais je le fais pour remonter dans les cinq mois qui arrive. Je pars là-bas pour retrouver le National le plus rapidement possible. C'est reculé pour mieux sauter, je ne le prends pas comme un échec mais comme une nouvelle belle aventure.

Vous allez être papa en juin, vous avez un contrat de 2 ans et demi. C'est une manière de se poser aussi d'un point de vue personnel ?

Je vais pouvoir accueillir mon enfant plus sereinement. C'est une façon de se stabiliser, ce n'est pas toujours facile dans ce milieu-là. J'avais eu la chance, à Laval, de signer 30 mois, j'ai encore eu la chance d'avoir un contrat longue durée. C'est ce qui a fait la différence aussi.

Que peut-on vous souhaiter dans cette nouvelle aventure ?

Du temps de jeu, beaucoup de temps de jeu. De la réussite, des buts et de ne pas croiser Laval l'année prochaine en National... Je veux qu'ils montent.

"C'est un groupe incroyable, que tout le monde mouille le maillot"

Que retenez vous de ce passage à Laval ?

Cela n'a pas toujours été simple, loin de là. Mais je vais surtout garder en tête ces six derniers mois malgré mon faible temps de jeu. Il faut que tout le monde se rende compte que c'est un groupe incroyable, que tout le monde mouille le maillot à l'entraînement. Ce sont des hommes formidables et ils se battront jusqu'au bout pour la montée. Les adieux ont été émotionnellement difficiles, j'aurais peut-être eu moins de mal à quitter le club l'année dernière. Cette année c'est dur mais cela fait partie de la vie d'un footballeur.