Stade lavallois : quel avenir pour la formation et les équipes de jeunes ?

Avec la perte du statut professionnel il y a deux ans, le Stade lavallois n'a plus de centre de formation en tant que tel. L'arrivée du président Lairy devrait encore modifier un peu plus le fonctionnement de l'académie à partir de la saison prochaine. Décryptage.

Lors de son arrivée à la présidence de la SASP Stade lavallois le 31mars, Laurent Lairy a expliqué qu'il voulait se concentrer sur l'équipe "Une" et l'équipe réserve (National 3) : "cela ne sert à rien d'avoir un centre de formation en National. Les joueurs n'ont pas de contrat professionnel. Dans une structure capitalistique comme la nôtre, on n'a pas de velléité d'investir énormément sur ce sujet. Sur la partie jeunes jusqu'à U19, je souhaite que l'association prenne sa part et s'implique dans le sujet". Jusqu'à présent, les équipes U16, U18 et U19 sont gérées par la SASP.

Dans le projet du nouveau président, il est donc envisagé que toutes les équipes de jeunes et donc l'intégralité de "l'académie" soient pris en charge par l'association Stade lavallois. Pour son président, Roger Monnier, c'est quelque chose d'envisageable : "je veux dire aujourd'hui que le Stade lavallois continue la formation. Quand j'entends le président Lairy dire que la formation ne sert à rien, je ne suis pas d'accord. La formation sert toujours et c'est important. Si la demande est "est-ce que vous êtes prêts ?, la réponse est oui, nous sommes dans les starting-block mais il y a beaucoup de travail derrière. Donc il faudra nous laisser un peu de temps pour qu'on puisse se caler et devenir performants."

Pour l'association qui gère actuellement un budget de 135 000 euros, cela impliquerait d'augmenter ce montant à environ 450 000 euros selon les calculs de Roger Monnier. Avec donc une aide, une subvention de la SASP.

Les présidents des deux structures du Stade lavallois se sont rencontrés le jeudi 15 avril. Une nouvelle convention entre l'association et la SASP doit être signée avant la fin du mois de juin pour une durée de dix à quinze ans contre cinq ans actuellement.