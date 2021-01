Benjamin Jeannot, joker de luxe du SM Caen en attendant plus

Il n'avait plus marqué depuis son doublé face à Niort (4-3) le 04 février 2020, trois jours avant sa grave blessure au talon le match suivant au Havre (1-1). Et pourtant Benjamin Jeannot a été sobre sur sa célébration. L'attaquant du SM Caen s'est vite replacé afin de réengager le plus rapidement possible et peut-être arracher le succès à Auxerre (1-1).

Ce qu'il a ressenti en égalisant face aux Bourguignons? "Rien. Le plaisir de retrouver les filets (rire). C'est tout."

A 17 jours de fêter ses vingt-neuf ans (le 22 janvier), Benjamin Jeannot a fait à Auxerre sa quatorzième apparition cette saison en dix-huit journées mais sans jamais obtenir une seule titularisation.

Et neuf fois il a dû se contenter de rentrer sur le terrain pour jouer moins de dix minutes sans rechigner ni baisser la tête. Un comportement loué plusieurs fois en conférence de presse par son entraîneur Pasca Dupraz.

"Ce n'est pas facile, concède Benjamin Jeannot mais c'est le rôle d'un joueur de football. Il faut l'accepter mais la fois où je suis rentré même une minute contre Nancy (2-1) j'ai pu être un peu décisif donc c'est d'avoir un état d'esprit le plus positif possible parce que cela ne servirait à rien de bouder, de faire la tête."

Neuf fois il est entré pour moins de dix minutes

Dans ses rentrées en cours de match, Benjamin Jeannot a toujours répondu présent en étant passeur décisif (Rodez), à l'instigation du but de la victoire en jouant rapidement un coup-franc (Nancy) ou tout simplement en scorant (Auxerre).

Avec un but en deux-cent-quatre minutes de jeu, le voilà au niveau efficacité statistique proche de Yacine Bammou (un but toutes les cent-quatre-vingt-dix minutes) et devant Nicholas Gioacchini (un but toutes les trois cents minutes).

Là où certains auraient peur de se retrouver cantonné dans ce rôle de super-remplaçant, l'attaquant caennais fait preuve de patience et de raison.

"C'est le coach qui décide. Après, à l'entraînement, je montre le meilleur de moi-même pour commencer titulaire mais après si je suis un joker de luxe, j'ai accepté ce rôle. A Auxerre, je suis décisif. Tant mieux. Si c'est comme ça pour l'instant, il faut juste l'accepter."