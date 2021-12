Stade Malherbe Caen, CBC : les clubs professionnels s’adaptent aux nouvelles jauges de spectateurs

Billetterie fermée au Stade Malherbe et fortement réduite au Caen Basket Calvados. Les deux clubs qui attirent le plus de public dans l’agglomération caennaise ont commencé à s’adapter aux jauges de spectateurs annoncées lundi soir.

2.000 personnes à l'intérieur, 5.000 en extérieur. C’est la nouvelle règle à respecter pour les clubs professionnels. Elle s’appliquera à partir de lundi prochain et pendant trois semaines. Le Stade Malherbe Caen et le Caen Basket Calvados ont fait leurs calculs pour s’adapter aux nouvelles jauges en tenant compte de leurs abonnés et partenaires. Le Caen Handball est pour l’instant épargné.

Billetterie fermée au Stade Malherbe

Avec 9.782 spectateurs de moyenne depuis le début de la saison, le SMC bénéficie d’un public fidèle et réparti en deux groupes. Presque 5.000 supporters abonnés ou partenaires qui ont payé pour la saison, et presque autant de spectateurs d’un match. Ces derniers ne pourront plus accéder au stade précise le club qui a doit ainsi fermer temporairement sa billetterie. Il va aussi suspendre la distribution d’invitations aux collectivités (Région, Département, mairie de Caen). “Le club n’a pas le choix mais c’est dur” grimace Christophe Vaucelle, président du MNK, qui se souvient des matchs de la saison dernière avec le même système. “On était mal à l’aise par rapport à tous ceux qui étaient dehors. Et là il faut recommencer ! Il y a sans doute beaucoup de gamins qui ont reçu sous le sapin un billet pour le prochain match. C’est compliqué à vivre, même pour nous les abonnés” peste le Boss du kop, qui ne comprend pas pourquoi la règle n’est pas la proportionnalité (calculer la jauge selon la capacité des lieux). La limite est en effet la même pour le Stade d’Ornano (21.000 sièges) que pour une enceinte de 5.000 places.

Le Caen Basket Calvados obligé de réduire ses ventes

Le CBC, solide leader de son championnat, attire jusqu’à 3.000 spectateurs par match, dont un millier abonnés. La jauge applicable en intérieur l’oblige donc à réduire sa billetterie. “La priorité doit être de faire entrer naturellement tous nos abonnés. Et après, on mettra en vente le volant de billets qui va rester, c'est-à-dire entre 800 et 1.000 billets sur un match” détaille Thierry Godfroy, le responsable marketing du club. “Par exemple, contre Chartres (14 janvier), c'était un match où on allait être à guichets fermés. On va réduire d’environ 1.000 spectateurs et à 10 euros la place, c’est donc 10.000 euros de perdus. Sans parler des pertes de recettes à la buvette, qu’on doit fermer, et à la boutique du club”.

Le CBC redoute la prolongation de cette jauge au-delà des trois semaines annoncées. “Si l’épidémie s’aggrave, un nouveau huis clos comme l’année dernière serait catastrophique” confie Thierry Godfroy.

L’Euro tombe à point pour le Caen HB

Épargné en revanche, le handball avec la mise sur pause du championnat Proligue, en raison de l’Euro organisé au mois de janvier. Un sursis pour le Caen HB qui flirte avec la barre des 2.000 spectateurs par match. La reprise est prévue en février avec un déplacement à Tremblay (4 février) mais les dirigeants caennais espèrent un assouplissement avant le match de l’année au Palais des Sports : le derby contre Cherbourg (11 février). Une forte affluence garantie… si la jauge est levée d’ici là.