SM Caen - SC Bastia : L'efficacité peut faire toute la différence

Le SM Caen (14e) reçoit Bastia (15e) lors de la 26e journée de Ligue 2 ce samedi à d'Ornano. Capable de produire des matchs de références en terme de jeu, l'équipe malherbiste a besoin aujourd'hui d'être plus efficace et plus constante au moment de conclure ses phases de jeu offensives.

Faute d'avoir pu confirmer à Pau (1-0) sa brillante victoire précédente contre Nîmes (4-0), le SM Caen reçoit Bastia en n'étant séparé des Corses et de la quinzième place qu'à la différence de buts.

"La première mi-temps à Pau est quasiment identique à celle de Nîmes hormis l'efficacité mais cela fait toute la différence relève l'entraîneur du stade Malherbe Caen. Donc on a beau faire une mi-temps identique à celle de référence dans la qualité et dans la maîtrise, sans l'efficacité cela devient une mi-temps banale. Parfois, on peut la taxer de mauvaise parce que tout ce que l'on a mis en œuvre pour obtenir des occasions et ne pas en concéder n'est pas traduit au tableau d'affichage."

L'objectif sera donc de trouver plus de constance dans la réussite offensive face à Bastia.

Le retour de Régis Brouard à d'Ornano

L'entraîneur du SC Bastia a joué 67 matchs sous les couleurs du Stade Malherbe Caen (De 1997 à 1999) et avait obtenu une qualification pour la finale de la Coupe de France en tant que coach de Quevilly en 2012.

Son arrivée sur le banc Bastiais en octobre dernier a permis au club Corse d'empocher vingt points lors des quatorze dernières journées et d'atteindre les quarts de finale de la Coupe.

"C'est une bonne équipe qui a elle aussi beaucoup progressé avec l'arrivée de son nouveau coach, confirme Stéphane Moulin. Ils ont changé de système. C'est une équipe qui est très fidèle aux équipes corses. Quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif. C'est plutôt une qualité. Ce sont des équipes avec des joueurs qui s'accrochent, qui se bagarrent et qui ne lâchent jamais rien. Ils l'ont montré au Havre alors qu'ils étaient menés 2 à 0 de gagner 4 à 2.

Ils sont partis d'assez bas quand leur coach est arrivé. On a finalement un parcours similaire, c'est à dire capable de bonne chose sans toujours les confirmer. Ce qui fait qu'on est une douzaine d'équipe un peu dans cette configuration et que chaque point vaut son pesant d'or."

Adolphe Teikeu titulaire une deuxième fois

Recruté fin novembre, le défenseur central camerounais n'a pu jouer que sept minutes à Sochaux, le temps de se blesser pour sa première titularisation. Il devrait être aligné sauf surprise ce samedi face à Bastia au sein de la défense à trois caennaise.

"C'est l'histoire des joueurs qui ont joué depuis longtemps, explique Stéphane Moulin. On a eu ça avec Franklin Wadja aussi. Le corps humain est ainsi fait que , quand il a été peu sollicité de longs moments, dès qu'on lui demande de reprendre un rythme avec de l'intensité il y'a souvent de petits soucis. Aujourd'hui, il semble bien mais il n'a pas joué depuis le mois de mai."

L'effectif Caennais

Jonathan Rivierez a purgé son match de suspension. Benjamin Jeannot et Mehdi Chahiri sont les derniers joueurs à être encore présents à l'infirmerie caennaise. Le coach caennais va reconduire les mêmes dix-huit joueurs qu'à Pau à l'exception du deuxième gardien.

Le Groupe caennais : Rémy Riou, Sullivan Péan - Yoël Armougom, Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé, Prince Oniangué, Ali Abdi, Hugo Vandermersch - Djibril Diani, Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet, Johann Lepenant, Yoann Court, Steve Shamal - Caleb Zady Séry, Nuno Da Costa, Andréas Hountondji, Alexandre Mendy.

