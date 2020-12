Le SM Caen veut poursuivre sa route à D'Ornano face à Grenoble.

Quatre jours après la décevante défaite à Pau (0-1) chez un mal classé, le SM Caen reçoit ce samedi Grenoble, la deuxième meilleure équipe actuellement de Ligue 2.

"Oh J'ai déjà zappé, élude Pascal Dupraz. Si je vous dis qu'il faut passer à autre chose c'est parce qu'à Pau, à défaut de passer au travers, on s'est trompé de débat."

Les footballeurs caennais vont tenter de l'oublier en poursuivant leur série d'invincibilité au Stade d'Ornano (quatre victoires et deux nuls).

Le deuxième trou d'air de la saison à surmonter

C'est la deuxième fois seulement cette saison que le SM Caen se retrouve avec deux matchs consécutifs sans victoire. La fois précédente (Nul contre Chambly (0-0) et défaite à Valenciennes (0-1)) les footballeurs caennais avaient su rebondir face à Guingamp (1-0).

Mais le club de football caennais n'arrive pas encore à développer le jeu attendu par son coach.

"Je ne fais que le répéter, je prie de le croire mais entre ce que je vois à l'entraînement et ce que je vois pour certain en matchs, j'ai l'impression que ce n'est pas le même joueur. Je vois des contrôles américains en match, des passes simples manquées, des choix contestables parce qu'ils ne sont pas dans le tempo.

Alors qu'à l'entraînement je vois tout autre chose. Alors je me pose la question. C'est quoi l'enjeu? C'est bien sûr qu'il y a une sanction, un résultat à la fin du match alors qu'il n'y en a pas à l'entraînement.

Ce n'est quand même pas un problème de spectateurs, il n'y en a pas aujourd'hui. C'est la télé qui nous bride à ce point? Mais personne ne regarde, personne n'est abonné à part les familles. Et les familles sont pleines de mansuétudes. Qu'est ce qui change? Quelle est cette pression? Il faut enlever cette pression à ces joueurs."

Qui pour remplacer Yacine Bammou?

Le SM Caen récupère son défenseur Anthony Weber qui avait eu une petite gêne avant le déplacement à Pau. Il devra en revanche se passer de Jessy Deminguet et de Yacine Bammou, son meilleur buteur (Cinq buts et une passe décisive), sorti sur blessure dans le Béarn.

"Jessy (Deminguet) reprend lundi donc il sera opérationnel pour les trois derniers matchs avant la trêve et Yacine (Bammou) peut-être."

Cette saison, seuls trois autres caennais ont marqué pour la 10e attaque de Ligue 2 : Nicholas Gioacchini (3), Jessy Deminguet (2) et Yohann Court (1).

Si Kelian Nsona n'a pas encore inscrit son premier but, son coach rappelle sa progression rapide en ce début de saison.

"Quand je parle avec Kelian et que je lui dis tu souffles face à Châteauroux et tu démarres à Pau, je lui dis "C'est admirable ce que tu fais depuis le début de la saison. Il ne faut surtout pas que tu te dises : "Tiens, depuis trois matchs c'est apparemment moins bien.

Il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Il faut se dire qu'il a 18 ans et qu'il a fait un début de saison que personne n'imaginait et qu'à 18 ans on passe par des périodes où on est moins bien. D'autant qu'il joue à un poste où les formes sont cycliques."

Une série en cours et un calendrier soutenu pour Grenoble

En raison de cas de Covid dans son effectif, Grenoble s'est ajouté deux matchs à rattraper dans son calendrier et doit aligner neuf matchs en 31 jours.

Cette surcharge n'a pour l'instant pas pénalisé Grenoble puisque les hommes de Philippe Hinschberger ont empoché 13 pts sur 15 mis en jeu lors des cinq dernières journées. Ils n'ont plus été battu depuis le 07 octobre et un déplacement à Amiens.

"Ce sont des matchs qui sont glissés entre deux matchs de championnat dans une période où il y en a beaucoup, explique Philippe Hinschberger mais pour l'instant on a commencé avec deux victoires et un nul.

Ce n'est pas quelque chose qui me perturbe forcément, poursuit le coach grenoblois. Aujourd'hui on a une chance. On a tout notre effectif. On a quasiment zéro blessé. Nos postes sont à peu près doublés. Par exemple pour aller à Châteauroux, j'ai quand même changé sept joueurs de l'équipe de Champ. Donc c'est quasiment une autre équipe qui joue et finalement ces rotations nous permettent de rester en forme physiquement et ça met une certaine émulation."

Le groupe du SM Caen à choisir parmi probablement 19 joueurs : Rémy Riou, Garissone Innocent - Steve Yago, Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Hugo Vandermersch - Prince Oniangué, Aliou Traoré, Jessy Pi, Anthony Gonçalves, Alexis Beka Beka, Yoann Court, Caleb Zady-Séry - Alexandre Mendy, Kelian Nsona, Nicholas Gioacchini et Benjamin Jeannot.