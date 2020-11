Le SM Caen veut garder le fil à domicile face à Nancy

Contrairement aux deux saisons précédentes, le SM Caen n'est pas loin du sans-faute au Stade d'Ornano en ce début de championnat (Trois victoires et un nul, aucun but encaissé). Si les footballeurs caennais s'imposent à nouveau ce samedi face à Nancy, ils égaleront le nombre de victoires obtenus à la maison sur l'ensemble de la saison passée.

Mais l'entraîneur caennais n'a pas oublié que ces succès, à l'image du dernier obtenu dans les arrêts de jeu face à Guingamp (1-0), l'ont été au bout de matchs souvent éprouvants.

"Je vais me garder de porter des jugements hâtifs, refrène Pascal Dupraz. Il faudra encore laisser durer la saison. Comme je l'ai déjà dit, j'aimerai faire un point à dix matchs. Le match à venir est extrêmement important. Une fois qu'on l'aura joué, on pourra faire ce bilan.

Sur nos performances à domicile, il faut aussi dire que nos résultats ne tiennent souvent qu'à un fil. Il faut le reconnaître. Chaque fois que nous avons gagné, c'est toujours par la plus petite marge soit un but d'écart.

Cela dit, cela montre que notre équipe est très difficile à bouger quand elle est articulée autour de sa défense-type."

Personne cette saison n'a encore réussi à inscrire le moindre but aux Caennais à d'Ornano mais une fois encore le club de football normand devra remodeler son bloc défensif avec les absences du défenseur Jonathan Rivierez (suspension) et du gardien Rémy Riou (genou) après celles liées au coronavirus (Steeve Yago, Anthony Weber, Yoël Armougom et Nicholas Gioacchini dans leur ordre de retour aux entraînements collectifs)

"Il y a cinquante pour cent de la charnière centrale qui est absente mais cela fait maintenant depuis quelques temps que c'est comme cela. Cela fait depuis fait depuis Niort que la défense n'est pas celle que j'avais l'habitude d'aligner. Quelque fois c'était trois défenseurs sur quatre puis deux défenseurs sur quatre et deux sur cinq cette fois-ci puisque le gardien fait partie de la défense.

C'est normal qu'un défenseur soit quelque fois absent par suspension. Cela fait partie de l'ordre des choses."

Quatre absents à Caen

Pascal Dupraz devra se passer de quatre joueurs pour cette rencontre :

le Défenseur Jonathan Rivierez (Suspendu), le gardien Remy Riou (genou), le milieu de terrain Loup Hervieu et Steve Chamal (genou).

L'entraîneur caennais a expliqué vouloir reconduire pour la réception de Nancy Sullivan Péan dans les buts de son équipe.

Un groupe de 17 joueurs pour Nancy

Nancy a indiqué avoir quatre personnes positives au coronavirus parmi son staff et ses joueurs.

SM Caen -AS Nancy Lorraine à suivre sur France Bleu