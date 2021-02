Le SM Caen à la recherche de constance à Amiens

Le SM Caen a stoppé mardi soir sa série de trois défaites de rang face à Valenciennes (1-1) à défaut d'avoir retrouvé la victoire.

Face à Amiens ce vendredi, Pascal Dupraz espère que son équipe ira chercher un nouveau résultat en se faisant l'économie d'offrir le premier but à son adversaire comme face aux Nordistes.

"Déjà défensivement c'est plus accompli, même si on doit regrette cette entame, explique le coach caennais. Valenciennes n'a cadré qu'une frappe je crois. Cette constante, c'est d'être plus solide parce que si nous sommes plus solides, on met davantage à mal nos adversaires qu'ils nous mettent à mal.

C'est pour cela que c'est extrêmement frustrant. C'est déjà régler ce problème dans la durée."

Quinze buts encaissés sur les sept dernières journées

Sur les sept dernières journées, le Stade Malherbe a encaissé 15 buts sur les 29 qu'il a concédé depuis le début de la saison en championnat.

"C'est chiant parce qu'à une certaine époque tout se passait bien, se remémore Anthony Gonçalves, de retour de blessure face à Valenciennes. Tout se passait bien mais on ne gagnait que un à zéro. Tout se passait bien mais j'entendais "Ouais mais ils ne gagnent que un à zéro." Mais on gagnait et c'était notre force.

On en parlait un petit peu entre anciens et avec des jeunes. On s'appuyait vraiment sur le groupe. L'équipe faisait le job pendant 60 minutes et le coach faisait rentrer les remplaçants et c'est à ce moment-là que les mecs prenaient encore un coup sur la tête parce que les remplaçants pouvaient être des titulaires. Cela ramenait encore du peps à l'équipe.

Il y a eu de très bons matchs mais on a l'impression que tout ça a été balayé parce que ce mois de janvier ne correspond pas à tout ce que l'on souhaitait mais il n'y a pas tout à jeter. Et ce n'est pas si loin."

La défense à trois

Lancée pour la première fois face à Valenciennes (1-1), la défense à trois centraux (Rivierez-Oniangué- Weber) est susceptible d'être reconduite face à Amiens ce vendredi soir.

"On n'a pas été beaucoup en danger sauf au début où on n'a pas bien défendu ensemble ce qui nous coûte le but, estime Pascal Dupraz. Après il faut trouver les réglages. Après, comme vous le savez, je ne suis pas adepte de ce système-là donc était-ce ponctuel? Allons-nous continuez ainsi? Vous le verrez demain( vendredi).

Cela répondait en tout cas à une problématique du moment à savoir la volonté d'être davantage imperméable qu'on ne l'a été et aussi par rapport à ce que l'équipe adverse (Valenciennes) allait nous proposer. C'est un tiers satisfaisant puisqu'on n'a pris qu'un pt."

La Hiérarchie des gardiens

Le recrutement de Yannis Clementia, arrivé libre de Nice, ne va pas avoir d'incidence vendredi soir. Sullivan Péan sera à nouveau titulaire. La question de la hiérarchie des gardiens n'est pas d'actualité pour deux raisons simples.

"Il ne faut pas ajouter de pression à Sulli, relève le coach caennais. Il a fait la performance que j'attendais de lui contre Valenciennes. Il va donc poursuivre.

Et pour Yannis, il faut bien sûr qu'on apprenne à se connaître mais le plus important est qu'il apprenne à connaître ses partenaires."

Six absents pour se rendre à Amiens

Aux absents précédents (les gardiens Rémy Riou et Garissone Innocent et l'attaquant Kelian Nsona) se sont ajoutés l'attaquant Benjamin Jeannot qui a pris une béquille sur le mollet et Yoël Armougom qui en raison d'une élongation à la cuisse avait dû déclarer forfait juste avant Valenciennes.

Nicholas Gioacchini, expulsé à Chambly (2-4), purgera son dernier match de suspension.

Steve Shamal poursuit sa réathlétisation. "Il revient de blessure. Il piaffe d'impatience de rejoindre le groupe mais après il y a ma problématique, a expliqué Pascal Dupraz. A savoir que Steve ne fait pas aujourd'hui ce que fait normalement un joueur blessé de longue durée convalescent en tempe normal. A savoir reprendre avec la Nationale 2. Malheureusement il n'y a pas droit. Il faut qu'il patiente et qu'il continue à travailler. Il est très sérieux et très appliqué mais moi je ne peux pas faire non plus des paris.

Groupe du SM Caen à choisir parmi : Sullivan Péan, Yannis Clementia - Hugo Vandermersch, Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Adama Mbengue, Steeve Yago – Jessy Pi, Johann Lepenant, Jessy Deminguet, Prince Oniangué, Aliou Traoré, Anthony Gonçalves, Yoann Court – Alexis Beka Beka, Alexandre Mendy, Zeidane Inoussa, Yacine Bammou, Kevin Mbala et Caleb Zady Sery.

Amiens - SM Caen à suivre sur France Bleu