Le SM Caen malgré ses absents ne veut pas perdre sa façon de jouer à Dijon

La poisse qui colle au vestiaire caennais et à son infirmerie n'aura laissé que peu de répit au SM Caen. C'est avec quatre titulaires de moins que le Stade Malherbe Caen va se déplacer à Dijon ce samedi et pas des moindres : les trois milieux de terrains (Johann Lepenant et le capitaine Jessy Deminguet suspendus, Caleb Zady Séry qui sera opéré ce lundi d'une double entorse) et son meilleur buteur (Alexandre Mendy).

"Quand je demande à l'équipe de la continuité, c'est une obligation pour avoir de bons résultats souligne Stéphane Moulin. Mais c'est compliqué aussi d'avoir une continuité quand on est arrêtés par blessure, par suspension… On est toujours arrêtés. Dès qu'il y a un gars qui est en grande forme, on a l'impression que ça va être le début de la fin" , grince le coach caennais.

La blessure de Caleb Zady Séry face à Bastia le prive à nouveau jusqu'à la fin de la saison d'un joueur capable de faire la différence dans le jeu offensif. Une absence d'autant plus dure à digérer qu'elle s'ajoute à celle de Mehdi Chahiri plus tôt dans la saison face à Auxerre.

"On perd des joueurs un peu atypique jusqu'à la fin de la saison. On a eu Mehdi Chahiri, maintenant on a Caleb Zady Séry. C'est quand même assez rare."

L'entraîneur Malherbiste devrait être amené à repositionner au milieu Djibril Diani qui donnait entière satisfaction en défense et redonner une place probablement à Franklin Wadja longtemps absent en raison de son genou. Steve Shamal peut également espérer revenir dans le onze à moins qu'Ilyes Najim ne lui soit préféré. Les profils sont différents mais l'entraîneur caennais se veut positif.

"On va demander (aux remplaçants) la même chose mais je sais que je n'aurai pas la même chose. Je n'ai pas dit que j'aurai moins bien mais ce sera obligatoirement différent parce que les joueurs sont différents et qu'inévitablement le jeu ne se jouera pas de la même manière. En tout cas, on va chercher à ce qu'il y ait cette continuité sur notre manière d'attaquer et de défendre. J'espère que malgré tout ça on arrivera quand même - et ce serait la bonne nouvelle. Cela signifierait, quelque soit entre guillemet les joueurs qui composent l'équipe, on a une manière de faire."

La méfiance de Patrice Garande

Avec un pt pris lors des quatre dernières journées et seulement trois pts d'avance sur le premier relégable, Dijon ne veut pas donner prise à l'idée d'un match facile face à une équipe normande diminuée.

"Il faut se méfier des équipes diminuées, alerte Patrice Garande, parce que souvent, quand on présente comme cela un adversaire très diminué, souvent il fait des bons matchs. Cela permet souvent aussi à d'autres joueurs de s'exprimer poursuit le coach dijonnais. Si on prépare le match en se disant que Caen est diminué et que cela va être facile, je suis sûr qu'on va avoir des difficultés. Quelquefois, quand vous êtes diminués comme cela, les matchs sont presque plus faciles à préparer parce qu'en cas de défaite tout le monde trouvera ça normal. C'est ça le piège. C'est de se dire qu'on rentre sur le terrain, on joue, on gagne et que cela va se faire comme cela."

Dijon devra se passer de son milieu offensif Valentin Jacob, de son défenseur Zargo Touré , de son milieu Jordan Marié et de son attaquant Alex Dobre

L'effectif du SM Caen

Le milieu de terrain Anthony Gonçalves, déjà absent contre Bastia ne devrait faire son retour que la semaine prochaine. Le gardien remplaçant Sullivan Péan est malade comme le buteur Alexandre Mendy.

La seule satisfaction côté infirmerie concerne le retour de l'attaquant Benjamin Jeannot, qui avait dû sortir en cours de match à Nancy (1-1).

Les nombreuses absences au milieu devraient bénéficier à Franklin Wadja et à Prince Oniangué qui avait perdu sa place de titulaire au match précédent. Ilyes Najim peut lui aussi postuler pour une place dans le onze de départ à moins que Stéphane Moulin ne lui préfère Steve Shamal.

Les dix-huit joueurs caennais à choisir parmi : Rémy Riou, Yannis Clementia - Yoël Armougom, Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé, Prince Oniangué, Ali Abdi, Hugo Vandermersch, Lamine Sy ou Jonathan Rivierez - Djibril Diani, Brahim Traoré, Yoann Court, Steve Shamal, Ilyes Najim - Caleb Zady Séry, Nuno Da Costa, Andréas Hountondji, Benjamin Jeannot.

