Stade Malherbe Caen - Yoann Court : "Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, j'aimerais bien rester ici"

France Bleu : Et si le SMC revenait dans la course à la montée ?

ⓘ Publicité

Yoann Court : En fait, on n'en parle pas entre nous, on sait ce qu'on veut. Il restait quatorze matches avant Guingamp et on savait que si on faisait une série, on se relancerait vers le haut du classement. On a réussi à gagner une deuxième fois d'affilée et on a un gros match lundi contre Sochaux. Si on veut être en haut du classement, il va falloir encore récupérer des points pour remonter. Donc ça va être un beau match. Mais il reste treize matches et il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a pris beaucoup de confiance depuis quelques matches et on a été récompensé contre Grenoble avec ce but à la fin et je pense que ce but, il va compter beaucoup parce que là, on l'a vu à Guingamp, même à 2-0, on savait qu'ils allaient pousser fort. On a pris ce but mais on est resté bien en place. On a défendu comme des chiens. Avant, on aurait peut-être paniqué et pris ce second but, comme contre Saint-Etienne.

Romain, auditeur de Rocquancourt : J'aime beaucoup comment vous jouez parce que je trouve que vous jouez juste mais il y a bien un fait que je trouve assez caractéristique : votre engagement.

Ça va être mon défaut. C'est un peu trop d'engagement, mais c'est comme ça. En fait, c'est toujoursà moi de récupérer le ballon devant le pressing, de tout donner pour l'équipe. Et c'est vrai que parfois j'y vais un peu fort. Comme par exemple avec Bordeaux où j'ai pris un rouge. C'est vrai que j'arrive un peu vite. Il faut que je travaille sur ça. Mais contrairement aux années précédentes, je me suis calmé. C'est à moi de gérer ces émotions.

Ce rouge avait été assez marquant à Bordeaux ?

Ça m'a vraiment marqué parce que là, je rentre à la pause et pour moi j'avais fait une bonne deuxième mi-temps. C'était la 85ᵉ minute de jeu et je n'avais pas l'intention de foutre le bordel. Il y avait 2-2 et je voulais gagner ce match. Donc je voulais vite séparer les joueurs pour jouer et vite. Et au final, l'adversaire a bien joué le coup et je me suis fait avoir. Mais depuis ce carton rouge, j'ai bien réfléchi et je me suis dit maintenant, à chaque embrouille, je n'y vais pas. Sur le terrain et en dehors je suis différent. Je suis très calme dehors mais sur le terrain, parfois, le moindre truc je vais péter les plombs, mais ce n'est pas méchant. C'est mon caractère.

Il y avait encore 400 supporters caennais à Guingamp, ce soutien populaire tout au long de la saison lors des déplacements, est-ce que c'est particulier à Caen, vous qui avez vécu ça dans d'autres clubs, que ce soit Brest, Sedan ou encore Ajaccio ?

À Guingamp, ça nous a donné des forces. Parce que quand on sait que là-bas, on était comme chez nous, il y avait une grosse ambiance. Et faire le déplacement, ce n'est pas rien. On essaie de tout donner pour nos supporters. Tu te sens poussé par les supporters à chaque fois en Ligue 2, c'est très rare. On m'a dit on va jouer, on jouera à douze avec eux. Donc là, à Guingamp, si on gagne, c'est aussi parce que ça nous pousse dans les efforts défensifs. On sent que tous les supporters s'y connaissent.

On a l'impression que les joueurs vous êtes tous plus libérés ?

On a plus d'affinités entre nous. Dans le jeu, on a réussi à faire des combinaisons,, on n'osait pas les faire avant. Je pense que ça joue aussi par rapport à la confiance. Donc on se sent mieux. Et puis on tente plus et en ce moment ça nous réussit.

Thomas Leray, un auditeur : voulez-vous prolonger votre contrat avec le SMC ou partir sur un autre projet parce que vous êtes en fin de contrat en juin prochain ?

Pour l'instant, on n'en a pas encore parlé avec le club parce que la saison se finit en juin, Il y a encore beaucoup de temps, mais mais après, c'est vrai que moi, je me sens très bien ici. Et si j'ai resigné ici l'année dernière, ce n'est pas rien. J'aimerais bien continuer encore l'aventure ici et pourquoi pas aller en Ligue 1.

Vous êtes diabétique, ce qui ne vous empêche pas d'être sportif de haut niveau ?

Je suis diabétique depuis l'âge de 23 ans. Quand j'étais à Sedan, au début, ça a été compliqué, je ne pensais pas rejouer au football. Quand j'ai vu le diabétologue à Reims, il m'a dit que si j'étais sérieux, je pouvais le faire. Mais par contre, il m'a dit il faut vraiment être très sérieux et faire attention parce que ça peut être très dangereux. Ça fait dix ans quasiment que je joue avec. Donc pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème avec ça et je me connais par cœur. Je sais quand je suis bien et pas bien.

Comment vous faites ?

Je contrôle ma glycémie tout le temps avant de manger ou après manger. Donc avant, je pesais mes aliments, je devais tout marquer sur un papier, donc c'était contraignant. Maintenant, quand je pars en déplacement, il faut avoir le matos puisque sans ça, je ne peux pas jouer. Faire du sport, c'est conseillé ; faire du sport de haut niveau, c'est encore mieux. A moi d'être sérieux. Et puis pour l'instant ça me réussit en fait. Pour moi, c'est juste contraignant. Je ne prends pas ça vraiment comme une maladie.

Maxence, auditeur à Bernières-sur-Mer : dans quel état d'esprit êtes-vous avant le match contre Sochaux ?

On va dire que c'est facile en étant dans le rôle de celui qui chasse. La pression, c'est plus Sochaux qui l'a. On n'a rien à perdre et on sait qu'à domicile, on est très costaud. On va faire un gros match et je pense que le stade sera plein. Donc à nous de faire le boulot et d'amener beaucoup d'intensité.

Il y a une vraie impatience, une vraie excitation ?

On dit parfois qu'il y a des matchs à six points et cela y ressemble. Une victoire permettrait de faire trois succès d'affilée et ça amènerait encore de la confiance. Mais après, on ne se met pas de pression car quand on a gagné contre Guingamp, on savait que lundi on avait Sochaux. Il faut prendre les matches un par un et après on verra où ça nous mènera.

Vous avez fait la montée justement avec Brest et le maintien dans la foulée. Est-ce que l'équipe avait beaucoup changé pour se maintenir ?

Quand on est monté avec Brest on a fini deuxième. C'était serré et on fait une grosse série pour monter. Ensuite, l'équipe n'a pas trop changé, on n'a pas eu beaucoup de départs ni d'arrivées. Donc je ne pense pas qu'il faut beaucoup changer de joueurs parce que après, ça peut mettre une mauvaise ambiance entre les joueurs qui sont montés et les nouveaux. On est un groupe, il faut une concurrence saine.

Et si remontée en Ligue 1 il y a la saison prochaine, ça a pesé dans la balance pour rester à Caen ?

Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, moi, j'aimerais bien rester ici. En Ligue 1, tout le monde veut y aller. Nous, les supporters, le staff, les gens qui travaillent dans le club. Donc voilà, il faut y penser.

L'ambiance a totalement changé par rapport à il y a quelques matches ?

Il y a quelques matches, on s'est dit on va jouer le ventre mou en milieu et on va avoir une saison longue. Dans le football, c'est ça qui est beau, tu fais une série, tu vas vite en haut. On n'a jamais douté par rapport à ça et qu'l fallait faire une série à la fin du championnat. C'est ce qui est en train d'arriver. Certains nous ont peut-être vus morts : on n'est pas mort et on sait qu'on a une grosse fin de saison. On est tous motivés pour y arriver.

La fille de Yoann Court, six ans, appelle avec sa mère : "Je t'aime papa !"

Moi aussi je t'aime.

La famille c'est important dans une carrière de footballeur ?

C'est super important, que ce soit la famille ou les amis. Quand j'ai eu mes blessures, ma famille m'a vraiment encadré. Je les remercie encore, ma femme et mes enfants. Et c'est aussi grâce à eux par rapport à la maladie que j'ai eue, ils ont aussi bien aidé. Voilà, merci encore.

Vos habitudes ici ? C'est plus la côte ou la ville aussi qui plaît à toute la famille ?

Tout le monde se sent bien. Après, quand on arrive ici, il y a eu le Covid donc on n'a pas pu trop visiter. On habite vers Mathieu. On va un peu à la plage, au parc avec les enfants pour les occuper un peu. On sort un peu quand même.

Caen-Sochaux, vous serez à d'Ornano lundi soir à 20h45. Et à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde dans le stade lundi soir.

► Revivez en vidéo l'émission en intégralité