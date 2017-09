Stade Malherbe de Caen : la moitié de la défense à recomposer pour le match à Nantes

Le Stade Malherbe de Caen se déplace ce samedi à Nantes pour la 6e journée de Ligue 1. Le club sera privé de deux des quatre titulaires en défense : Djiku (blessé) et M'Bengue (suspendu). Ce sera l’occasion de tester la profondeur de banc.

Depuis la victoire à Lille, Patrice Garande a systématique aligné la même défense au coup d’envoi. Avec la charnière Da Silva-Djiku encadrée par Guilbert et M’Bengue sur les côtés. Une composition gagnante : un seul but encaissé pour un total de 3 victoires consécutives !

Suspension, blessure…..

Pour ce déplacement à Nantes, Adama M’Bengue sera automatique suspendu après son expulsion contre Dijon. Et Alexander Djiku, qui souffre d’une douleur au mollet, ne fera pas le déplacement. Le défenseur central qui a ressenti une pointe lors du match contre Dijon doit passer une IRM pour déterminer la nature de cette blessure. Patrice Garande, l’entraineur caennais, a annoncé « qu’il n’y aura pas de surprise : Romain Genevois et Vincent Bessat seront alignés en défense ». Choix logique au regard de leur profil. Bessat va retrouver un poste de latéral gauche qu’il a occupé quasiment toute la saison dernière. Pour Romain Genevois, ce remplacement confirme qu’il est arrivé au troisième rang dans l’axe après une saison 2016/2017 peu fournie : trois titularisations en Ligue 1 à ce poste l’an dernier (et sept comme arrière droit). Patrice Garande lui fait confiance, rappelant au passage qu’il avait remplacé Damien Silva (suspendu) dans l’axe lors du match d’ouverture de la saison « Et il avait fait un bon match » estime le coach caennais. « Ce qu’il ne faut pas c’est comparer. Alex (Djiku) et Romain (Genevois) n’ont pas les mêmes caractéristiques, pas les mêmes qualités. Mais j’ai confiance en Romain. J’attends de lui qu’il se mette au diapason du groupe, de son d’état d’esprit ».

« Tout le monde défend » Patrice GARANDE

L’entraineur caennais insiste sur le bloc défensif dans son ensemble pour expliquer l’imperméabilité caennaise, avec seulement trois buts concédés depuis l’entame du championnat. « C’est vrai que la charnière Damien – Alex (Da Silva – Djiku) est très performante. Mais il n’y a pas que ça. Ce n’est qu’un élément qui fait qu’on est costauds et qu’on prend peu de but. Il y a aussi les joueurs sur les côtés et les deux milieux devant (Féret et Aït Benasser). Et toute l’équipe travaille défensivement » souligne le coach malherbiste. A la Beaujoire, Patrice Garande devra aussi composer sans son milieu de terrain Stef Peeters. Le solide gaillard belge ressent une douleur à la rotule et il n’aura pas l’occasion de confirmer sa très bonne rentrée contre Dijon. A l’inverse Hervé Bazile va réintégrer le groupe trois semaines après sa blessure à Lille. Enfin Diomendé et Dabo sont à nouveau opérationnels mais pour eux la reprise va passer par une mi-temps avec l’équipe réserve.

Lors de cette 6e journée de Ligue 1, Les Caennais vont affronter un club qui les suit de près : Nantes pointe au 8e rang après sa victoire samedi dernier à Montpellier. Les Canaris ont la plus mauvaise attaque mais une solide défense, fidèle aux conceptions de jeu de leur entraineur : l'italien Claudio Ranieri.