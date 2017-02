Stade Malherbe de Caen : à la recherche d’une continuité

Trois jours après sa première victoire de la saison à l’extérieur, le Stade Malherbe de Caen reçoit Bordeaux ce mardi. Avec l’idée de parvenir enfin à enchaîner deux victoires de rang ! Mais les Caennais seront privés de l'un de leurs défenseurs cadres, Frédéric Guilbert prêté par... Bordeaux !

Enfin ! Il aura fallu attendre le douzième déplacement de la saison pour obtenir un premier succès ! C’était samedi dernier à Guingamp au terme d’un scénario aussi heureux qu’enivrant. Et mathématiquement précieux dans ce championnat très serré où chaque victoire offre la possibilité de monter sur un trampoline ! Les Caennais ont gagné trois places lors de la 23e journée.

Jamais deux de suite depuis le début du championnat

« Réussir une série (de victoires) » la formule revient dans tous les propos malherbistes. Jusque-là les mauvais résultats à l’extérieur ont évidemment empêché tout enchaînement de succès. La réception de Bordeaux, trois jours après le succès en terre bretonne, offre donc la possibilité de réaliser un précieux doublé, inédit cette saison. « Je ne sais pas si c’est un match charnière » s’interroge Patrice Garande « peut-être oui si nous confirmons cette première victoire de la saison à l’extérieur. Mais nous le saurons beaucoup plus tard ». Le milieu de terrain Jonathan Delaplace reconnait lui « que c’est le moment de réussir une série. On n’a aucune visibilité dans ce championnat très serré. Et si on parvient à enchaîner on sera plus sereins ! »

Sans Guilbert

Patrice Garande sera privé ce mardi de Frédéric Guilbert. Le défenseur n’est ni blessé ni suspendu…. mais au repos forcé ! Prêté par les Girondins en octobre dernier le natif de Valognes ne sera pas aligné contre le club auquel il appartient. « Il y a un accord écrit entre les deux clubs » précise Patrice Garande « Bordeaux fonctionne toujours comme ça avec les joueurs prêtés » rappelle le coach caennais. Référence, entre autre, au scénario du printemps 2015 : le Stade Malherbe avait affronté Bordeaux sans son attaquant en forme : Emiliano Sala, lui-aussi prêté par les Girondins au Stade Malherbe.

L’adversaire : d’imprévisibles Bordelais

Dans ce championnat les Girondins font un parcours…. de Girondins. C’est-à-dire dans le ventre mou du classement. Ce gros club de L1 a les ressources de s’épargner la lutte pour le maintien mais il ne parvient pas –pour l’instant- à se sublimer pour batailler dans le haut du tableau. Bordeaux a perdu la bagatelle de 17 points à domicile et compense avec un bon rythme à l’extérieur (seulement trois défaites en onze matchs). Mais les Girondins peuvent parfois totalement passer à travers un match (0-4 à Montpellier ; 1-4 à Toulouse). « Bordeaux cherche une régularité depuis des années mais reste un grand club, avec un palmarès et une histoire » prévient Patrice Garande. « Cette équipe regorge de talent, surtout offensifs. Elle peut gagner des matchs en jouant à 50 %. Nous il faut un engagement total, être toujours au taquet ! »

Cette rencontre va copieusement remplir les tribunes malgré sa programmation un mardi à 19h. Plus de 15 000 spectateurs sont attendus à d’Ornano !