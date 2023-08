Stade Malherbe : le club refuse la proposition de Grenade pour Alexandre Mendy

Le mercato sera sans doute chaud jusqu'au bout à d'Ornano. Et trois jours avant le terme de la période de transferts estivale, c'est le dossier Mendy, qu'on croyait pourtant bien clos, qui fait sonner les portables du Président Olivier Pickeu et du co-actionnaire Pierre-Antoine Capton. Le premier vient de confirmer à France Bleu qu'il avait bien reçu une offre Grenade, actuellement lanterne rouge de Liga. Nos confrères de RMC Sports avaient révélé lundi soir le montant de cette proposition, à 4,5 millions d'euros.

ⓘ Publicité

Impossible d'affirmer, avant vendredi 23h, qu'il sera bien Caennais dans les prochains moi

Olivier Pickeu a donc bien reçu cette offre mais il répète ce qu'il a toujours dit à France Bleu Normandie. Il "ne souhaite pas qu'il parte". Alexandre Mendy a été le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée et il est déjà meilleur buteur du championnat avec six réalisations en quatre journées, dont deux le week-end dernier contre Ajaccio (victoire 3-0 pour le SMC). C'est donc pour un club de première division européenne qui cherche à se renforcer un bon investissement mais selon les spécialistes du marché des transferts contactés pas France Bleu, il vaut plus que 4,5 millions d'euros.

Alexandre Mendy déclarait encore le week-end dernier, à l'issue du match contre Ajaccio, qu'il resterait malherbiste et qu'il serait à Laval samedi, après la fin du mercato, pour la 5ème journée de Ligue 2. Logique finalement, puisqu**'il vient de signer avec le club normand une prolongation de son contrat jusqu'à 2026**. Mais son profil intéresse et les enchères montent. La semaine dernière avant Grenade, c'est le club italien de Lecce qui avait fait part de son intérêt après un club saoudien. Avant de prolonger, Alexandre Mendy, avait aussi décliné une offre de l'ASSE.

le jeu de poker menteur du mercato

Alors Alexandre Mendy veut-il réellement rester caennais ? Ou fait-il monter les enchères, lui ou son entourage, lui ou le Stade Malherbe ? Car selon nos informations, c'est bien l'agent d'Alexandre Mendy qui a transmis l'offre de Grenade au Stade Malherbe. Il n'a pas pu le faire sans l'accord du joueur...Son départ, qui reste peu probable à date si on en croit les déclarations des dirigeants malherbistes, générerait une énorme déception chez les supporters du SMC, et sans doute une colère si les excellents résultats de l'actuel leader de Ligue 2 ne se confirmaient pas dans les prochaines semaines.

Il y a la volonté incontestable du club de garder le meilleur buteur de Ligue 2 dans ses rangs pour entretenir des espoirs de montée. Mais il y a aussi une réalité financière. Dans le dossier Norman Basette récemment, Olivier Pickeu avait expliqué récemment qu'il ne souhaitait pas son départ mais que si l'actionnaire lui demandait il pourrait l'accepter. Norman Bassette voulait absolument partir l’hiver dernier, je m’y suis opposé fermement avec l’accord des actionnaires, avait expliqué le Président du Stade Malherbe lors de sa conférence de presse de rentrée , J’espère que ce sera le cas de Tidiam Gomis. Maintenant, si une proposition était trop importante par rapport à l’enjeu économique et que Oaktree me demandait de prendre une décision pour le bien du club d’un point de vue économique, alors je ferais aussi mon travail de président

Invité d'Allo Malherbe hier soir, Jean-Marc Furlan l'entraîneur , a clairement fait comprendre qu'il ne comptait plus que l'attaquant belge pour la saison. Les choses évoluent très vite dans ce jeu de poker menteur qu'est le mercato.