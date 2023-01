Stade Malherbe : troisième meilleure affluence de Ligue 2

Certes les résultats sportifs sont en demi-teinte...Après avoir été leader de Ligue 2 lors des premières journées du championnat, le Stade Malherbe n'est "que" 7ème au classement. Mais depuis le nul contre Bordeaux (2-2) et la victoire à Sochaux (1-2), ça va mieux et surtout, le club caennais peut s'enorgueillir d'avoir la troisième fréquentation de son stade après la 19ème journée, avec une moyenne de 13 717 spectateurs au Stade Michel d'Ornano.

C'est d'autant plus remarquable que le SMC est devancé par deux anciens pensionnaires de Ligue 1, les clubs de Bordeaux (18 881 spectateurs par match) et Saint-Étienne (18 619) pour des stades qui sont beaucoup plus grands. Si on s'amuse (ndlr : on l'a fait !!!) à calculer le taux de remplissage du stade pour ce podium, c'est bien le Stade Malherbe qui arrive largement en tête avec un taux de 67,6%, contre 44,9% à Bordeaux et 44,3% à Saint-Etienne.

Le 4ème de ce classement est aussi un ancien pensionnaire de Ligue 1 : Metz. Et c'est globalement de la Ligue 2 attire de plus en plus de monde : +47% par-rapport à la saison dernière, +10% par-rapport à l'avant-covid (saison 2019-2020). Il faut remonter à la saison 2011-2012 pour trouver d'aussi bon chiffres de fréquentation.