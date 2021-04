Stade montois football : la saison blanche actée, "un soulagement"

La Stade montois football est enfin fixé depuis ce vendredi 23 avril et la décision de la Fédération française de football : le championnat de Nationale 2 est définitivement arrêté. Les Montois s'entraînaient toujours, mais n'avaient pas joué de match officiel depuis fin octobre.

Il n'y aura ni descente, ni montée cette année en Nationale 2. La décision, ce vendredi 23 avril, de la Fédération française de football va permettre au Stade montois football d'enfin se concentrer sur la saison prochaine.

On était très frustré, très mécontent des décisions

"C'est un soulagement parce que cette décision, elle traînait, assure Mathieu Robin, entraîneur de l'équipe montoise. On a fait le job jusqu'au bout, on a maintenu trois entraînements par semaine." Pendant les deux prochaines semaines, le rythme va passer à deux entraînements par semaine puis les joueurs partiront en vacances.

Les Montois ont joué leur dernier match officiel le 24 octobre. Ensuite, ils ont espéré, semaine après semaine. "Il y a quelques temps, on devait reprendre et aller se déplacer à Béziers mais 15 jours avant, c'était de nouveau arrêté, poursuit le technicien. On était très frustré, très mécontent, d'ailleurs, de ces décisions - même si la situation n'a pas dû être simple à gérer pour la fédération."

"Ça a quand même été une saison usante" - Mathieu Robin, entraîneur du SMF Copier

La saison blanche a le mérite d'enlever la pression du maintien au Stade montois football : après neuf journées, les Montois n'avaient que deux points et se plaçaient à la dernière place de leur groupe de Nationale 2 (deux matchs nuls, sept défaites).