Stade niçois : le monde du sport soutient James Lasis

Gravement blessé aux cervicales dimanche dernier face à Narbonne, le joueur du Stade niçois James Lasis et ses proches reçoivent ces dernières heures de nombreux messages de soutien. Notamment des personnalités du monde du sport. Les joueurs de l'OGC Nice ont notamment posté une vidéo ce jeudi.

La grave blessure de James Lasis fait réagir le monde du sport. De nombreuses personnalités apportent leur soutien au jeune Anglais de 25 ans, victime d'une dislocation cervicale dimanche dernier face à Narbonne. Opéré en urgence, il est toujours sous assistance respiratoire à l'hôpital Pasteur de Nice. Pour l'instant son état de santé ne s'améliore pas et le deuxième-ligne va probablement devoir repasser sur la table d'opération dans les prochaines heures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les médecins sont encouragés par sa force et sa ténacité

Sa famille est arrivée d'Angleterre à son chevet et soutient le jeune homme. Son frère a notamment donné des nouvelles mercredi sur les réseaux sociaux. "L’état de santé de James est encore incertain en ce moment. Néanmoins, les médecins sont incroyablement encouragés par sa force et sa ténacité". Pour lui donner encore plus de force, le monde du sport se mobilise également derrière le deuxième-ligne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une cagnotte lancée

Ces dernières heures, le président de la FFR Bernard Laporte, l'ancien président du RC Toulon Mourad Boudjellal ou encore les joueurs de l'OGC Nice ont publié des messages écrits ou vidéos pour soutenir le joueur du Stade niçois. Une cagnotte a également été lancée sur la plateforme Leetchi pour aider la famille de James Lasis dans ses démarches. Elle a récolté ce jeudi soir près de 11.000 euros.