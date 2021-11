Stade niçois : un loto samedi aux Arboras pour aider James Lasis

Six mois après sa grave blessure aux cervicales, le joueur du Stade niçois James Lasis poursuit sa rééducation en Angleterre, son pays d'origine. Pour l'aider à financer les frais et sa reconstruction le club organise un loto ce samedi au stade des Arboras.

Rentré en Angleterre il y a un mois, le deuxième ligne du Stade niçois James Lasis a intégré une structure spécialisée pour les personnes tétraplégiques qui souffrent de difficulté respiratoires. Six mois après sa grave blessure aux cervicales face à Narbonne, le deuxième ligne retrouve des sensations et parvient à s'exprimer normalement lorsqu'il n'est pas intubé. C'est justement pour retrouver cette autonomie respiratoire qu'il a intégré ce centre de rééducation anglais. Avec l'espoir de revenir dans six mois à Nice.

James a perdu 45 kilos mais il reste combatif

"C'est l'idée oui. James est très attaché à Nice et espère pouvoir revenir dans six mois dans un centre de rééducation du sud de la France. Il y a des structures dans le Var par exemple," explique à France Bleu Azur Régis Bauché, directeur général du Stade niçois. "Dès qu'on le pourra, on réintègrera James dans le projet du club. Soit dans l'analyse vidéo, soit dans l'encadrement des jeunes. Il avait d'ailleurs déjà passé quelques diplômes pour entraîner. Mais on n'en est pas là. La priorité est qu'il puisse respirer seul, sans assistance. Il a perdu 45 kilos mais il reste combatif. Il a un mental incroyable. On sent qu'il va rebondir."

Un loto à 19h au stade des Arboras ce samedi

Pour l'aider à financer ses frais quotidiens et lui montrer que le club ne l'oublie pas, le Stade niçois organise ce samedi un loto au stade des Arboras. Accueil à partir de 18h et début des parties à 19h. L'entrée coûte dix euros, ce qui donne le droit à deux cartons. Chaque carton supplémentaire coûte 5 euros. Tous les bénéfices seront reversés à James Lasis et sa famille.

Un simple "like sur ses réseaux sociaux lui fait chaud au cœur

"On essaye d'accompagner au quotidien ses proches," confirme Régis Bauché. "Les billets d'avion, le logement de son amie, il y a tout un côté pratique qui n'est pas pris en charge par les assurances. On n'a pas la prétention de couvrir ses frais médicaux, ça tourne autour de 400.000 euros sa rééducation en Angleterre. Mais on veut lui montrer qu'on est à ses côtés. James me disait la dernière fois qu'un simple "like" sur ses réseaux sociaux lui faisait chaud au cœur. Il a un mental que d'autres n'ont pas. J'espère qu'il sera récompensé de ses efforts."