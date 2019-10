Stade Rennais : un succès salvateur arraché face à Toulouse (3-2)

Enfin ! Après 10 rencontre sans succès le Stade Rennais a enfin signé une victoire. Un succès (3-2) arraché dans les toutes dernières minutes de la rencontre grâce à la jeunesse rennaise.

Le Match

Rennes a idéalement lancé sa partie en ouvrant le score dès la 3e minute par M'baye Niang bien servi par un centre de Faitout Maoussa. Trois minutes plus tard, sur un coup-franc de Bourigeaud, Gnagnon remise dans l'axe pour Adrien Hunou qui devance le gardien Reynet et inscrit le but du break (6e).

Après ce départ canon, Rennes va tenter de maîtriser mais finit par reculer et encaisser un but du remuant Dossevi (41e). Incapable de se procurer des occasions en seconde mi-temps, et sans doute fatigué par la rencontre disputée à neuf contre onze contre Cluj Jeudi, Rennes va finir par encaisser le but de l'égalisation sur un très beau coup-franc direct de Gradel (84e).

On pensait alors Rennes se diriger vers une nouvelle déconvenue, quand, sorti du banc deux minutes seulement auparavant, le jeune Yann Gboho (18 ans) va libérer tout le Roazhon Park sur une frappe à l'intérieur de la surface après une remise d'un autre entrant, Siebatcheu.

Avec ce succès Rennes remonte à la 8e place du classement.

Les réactions