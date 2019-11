Stade Rennais : à Dijon, la vie sans eux

Le Stade Rennais se déplace à Dijon ce samedi (20h) pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un déplacement où les Rouge et Noir seront privés d'Eduardo Camavinga et Benjamin Bourigeaud.

Depuis le début de la saison, rares sont les rencontres où le Stade Rennais a pu disposer de l'ensemble de son effectif. Entre arrivées tardives du mercato, blessures ou suspensions, il a quasiment fallu systématiquement composer pour Julien Stéphan.

Face à Dijon ce sont deux joueurs majeurs qui sont absents. Eduardo Camavinga est blessé (un souci musculaire à la cuisse contracté avec les espoirs pendant la trêve) et Benjamin Bourigeaud est suspendu (accumulation de cartons jaunes). Joueurs parmi les plus utilisés de l'effectif, ils constituent depuis plusieurs rencontres, et le passage en 4-4-2, le socle du milieu de terrain.

Des chances à saisir

"Il me reste trois options sur ces postes là" explique Julien Stéphan citant Clément Grenier, Jérémy Gélin et James Léa-Siliki pour remplacer "Cama" et "Bourige". Les deux premiers, titulaires lors du début de saison, sont peu à peu sortis du onze titulaire. Le dernier ne semble pas avoir vraiment démarré sa saison, se contentant surtout de bouts de matchs.

"C'est à eux de saisir les opportunités qui se présenteront explique Julien Stéphan. C'est aussi dans ces moments là qu'on peut déterminer la valeur d'un groupe".

Pas de succès à l'extérieur depuis trois mois

Face à un mal classé (Dijon est 17e), le Stade Rennais doit avoir l'ambition de ramener les trois points de la victoire. Après deux succès à domicile en championnat, l'occasion est belle de ramener un succès loin de ses bases. Le Stade Rennais ne s'est plus imposé à l'extérieur depuis le 25 août et une victoire 2-0 à Strasbourg.

"Cette équipe de Dijon reste à domicile sur une victoire contre Paris, ce qui n'est pas neutre prévient Julien Stéphan. Ils ont eu du retard à l'allumage mais ils sont revenus dans la course".